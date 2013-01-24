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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6877/29
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6877/29
    Общая оценка / 5

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

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      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Более белые зубы всего за 1 неделю.

      • Встроенный датчик давления
      • 3 режима, 3 уровня интенсивности
      • 2 модуля BrushSync
      • Дорожный футляр
      Более белые зубы всего через одну неделю

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

      3 режима, 3 уровня интенсивности

      3 режима, 3 уровня интенсивности

      Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

      Чистящей насадки подбирают оптимальный режим и интенсивность

      Чистящей насадки подбирают оптимальный режим и интенсивность

      Не знаете, какой режим и уровень интенсивности выбрать? Это больше не проблема. Функция синхронизации режимов BrushSync "подскажет" щетке, какую насадку вы используете. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать кнопку питания.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

      Следит за длительностью чистки

      Следит за длительностью чистки

      Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

      Комфорт в поездке

      Комфорт в поездке

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Ручка
        ProtectiveClean, 1 шт.
        Насадки
        Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.
        Дорожный футляр
        1
        зарядное устройство
        1

      • Функция подключения BrushSync

        C2 Optimal Plaque Control
        Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
        G2 Optimal Gum Care
        Синхронизация с режимом Gum Care (Уход за деснами)
        W2 Optimal White
        Синхронизация с режимом White

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый и серебристый

      • Качество чистки

        Скорость
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Польза для здоровья
        • Улучшает состояние десен всего за две недели
        • Снижает риск возникновения кариеса
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку
        Технология BrushSync
        • Синхронизация зубной щетки и
        • чистящих насадок

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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