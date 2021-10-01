Philips Sonicare UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор
Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*
Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов.
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Philips Sonicare UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор
Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках* Убивает до 99 % бактерий и вирусов* Технология УФ-дезинфекции Дезинфицирует 2 чистящие насадки** Очистка без химикатов Заряжает 1 зубную щетку*** Чистящие насадки окружаются дезинфицирующим светом
Окружите свои чистящие насадки дезинфицирующим светом: отражатель УФ-дезинфектора распределяет дезинфицирующий свет вокруг всей поверхности чистящих насадок для оптимального результата.
Выполняйте очистку чистящих насадок** одним касанием кнопки
Нажмите кнопку один раз для запуска УФ-дезинфектора.
Отключается после 10-минутной процедуры очистки
Просто и безопасно: УФ-дезинфектор автоматически отключается после завершения 10-минутной процедуры очистки
Заряжайте зубную щетку во время дезинфекции чистящих насадок
Заряжайте зубную щетку Sonicare во время очистки чистящих насадок. (Несовместимо с DiamondClean, DiamondClean 9000 и DiamondClean Smart. Зубная щетка не входит в комплект.)
Создано специально для удаления вирусов с чистящих насадок Sonicare*
Обеспечивайте тщательную очистку зубной щетки после каждого использования. Наша технология УФ-дезинфекции поможет избавиться от вирусов на чистящих насадках Sonicare*.
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Питание
Напряжение
110–220 В
Дизайн и отделка
Цвет
Белый
Обслуживание
Гарантия
Ограниченная гарантия сроком на 2 года
Удобство использования
Совместимо с чистящими насадками
Подходит для всех сменных чистящих насадок Зарядное устройство Sonicare
Несовместимо с
DiamondClean
DiamondClean 9000
DiamondClean Smart
Prestige 9900 Продолжительность УФ-очистки
10 минут
В комплекте
Ультрафиолетовый дезинфектор
1
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H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Для использования с InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) и Premium Plaque Control (C3)). *Совместимо со всеми сменными чистящими насадками для взрослых, кроме насадок для чистки языка HX8072/01 и HX8072/11 **Зарядное устройство дезинфектора не совместимо с щетками DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900
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