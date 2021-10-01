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Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*
Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*
Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах
Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*
Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*
Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах
Окружите свои чистящие насадки дезинфицирующим светом: отражатель УФ-дезинфектора распределяет дезинфицирующий свет вокруг всей поверхности чистящих насадок для оптимального результата.
Нажмите кнопку один раз для запуска УФ-дезинфектора.
Просто и безопасно: УФ-дезинфектор автоматически отключается после завершения 10-минутной процедуры очистки
Заряжайте зубную щетку Sonicare во время очистки чистящих насадок. (Несовместимо с DiamondClean, DiamondClean 9000 и DiamondClean Smart. Зубная щетка не входит в комплект.)
Обеспечивайте тщательную очистку зубной щетки после каждого использования. Наша технология УФ-дезинфекции поможет избавиться от вирусов на чистящих насадках Sonicare*.
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