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  • Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках* Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках* Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Philips Sonicare UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор

    HX6907/01

    Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов.

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    Philips Sonicare UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор

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    Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Убивает до 99 % бактерий и вирусов*

    • Технология УФ-дезинфекции
    • Дезинфицирует 2 чистящие насадки**
    • Очистка без химикатов
    • Заряжает 1 зубную щетку***
    Чистящие насадки окружаются дезинфицирующим светом

    Чистящие насадки окружаются дезинфицирующим светом

    Окружите свои чистящие насадки дезинфицирующим светом: отражатель УФ-дезинфектора распределяет дезинфицирующий свет вокруг всей поверхности чистящих насадок для оптимального результата.

    Выполняйте очистку чистящих насадок** одним касанием кнопки

    Выполняйте очистку чистящих насадок** одним касанием кнопки

    Нажмите кнопку один раз для запуска УФ-дезинфектора.

    Отключается после 10-минутной процедуры очистки

    Отключается после 10-минутной процедуры очистки

    Просто и безопасно: УФ-дезинфектор автоматически отключается после завершения 10-минутной процедуры очистки

    Заряжайте зубную щетку во время дезинфекции чистящих насадок

    Заряжайте зубную щетку во время дезинфекции чистящих насадок

    Заряжайте зубную щетку Sonicare во время очистки чистящих насадок. (Несовместимо с DiamondClean, DiamondClean 9000 и DiamondClean Smart. Зубная щетка не входит в комплект.)

    Создано специально для удаления вирусов с чистящих насадок Sonicare*

    Создано специально для удаления вирусов с чистящих насадок Sonicare*

    Обеспечивайте тщательную очистку зубной щетки после каждого использования. Наша технология УФ-дезинфекции поможет избавиться от вирусов на чистящих насадках Sonicare*.

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Совместимо с чистящими насадками
      Подходит для всех сменных чистящих насадок
      Зарядное устройство Sonicare
      • Несовместимо с
      • DiamondClean
      • DiamondClean 9000
      • DiamondClean Smart
      • Prestige 9900
      Продолжительность УФ-очистки
      10 минут

    • В комплекте

      Ультрафиолетовый дезинфектор
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    Badge-D2C

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    • H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Для использования с InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) и Premium Plaque Control (C3)).
    • *Совместимо со всеми сменными чистящими насадками для взрослых, кроме насадок для чистки языка HX8072/01 и HX8072/11
    • **Зарядное устройство дезинфектора не совместимо с щетками DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900
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