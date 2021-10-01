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UV Sanitizer

Ультрафиолетовый дезинфектор

HX6907/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках* Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках* Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*
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    UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор

    HX6907/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах

    UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор

    Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах

    Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах

    UV Sanitizer Ультрафиолетовый дезинфектор

    Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

    Не волнуйтесь о распространении бактерий и вирусов — очистка чистящих насадок Sonicare производится нашей уникальной технологией УФ-дезинфекции, уничтожающей до 99 % бактерий и вирусов* без использования химикатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогает убивать бактерии и вирусы на сменных чистящих насадках*

      Убивает до 99 % бактерий и вирусов*

      • Технология УФ-дезинфекции
      • Дезинфицирует 2 чистящие насадки**
      • Очистка без химикатов
      • Заряжает 1 зубную щетку***
      Чистящие насадки окружаются дезинфицирующим светом

      Чистящие насадки окружаются дезинфицирующим светом

      Окружите свои чистящие насадки дезинфицирующим светом: отражатель УФ-дезинфектора распределяет дезинфицирующий свет вокруг всей поверхности чистящих насадок для оптимального результата.

      Выполняйте очистку чистящих насадок** одним касанием кнопки

      Выполняйте очистку чистящих насадок** одним касанием кнопки

      Нажмите кнопку один раз для запуска УФ-дезинфектора.

      Отключается после 10-минутной процедуры очистки

      Отключается после 10-минутной процедуры очистки

      Просто и безопасно: УФ-дезинфектор автоматически отключается после завершения 10-минутной процедуры очистки

      Заряжайте зубную щетку во время дезинфекции чистящих насадок

      Заряжайте зубную щетку во время дезинфекции чистящих насадок

      Заряжайте зубную щетку Sonicare во время очистки чистящих насадок. (Несовместимо с DiamondClean, DiamondClean 9000 и DiamondClean Smart. Зубная щетка не входит в комплект.)

      Создано специально для удаления вирусов с чистящих насадок Sonicare*

      Создано специально для удаления вирусов с чистящих насадок Sonicare*

      Обеспечивайте тщательную очистку зубной щетки после каждого использования. Наша технология УФ-дезинфекции поможет избавиться от вирусов на чистящих насадках Sonicare*.

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый

      • В комплекте

        Ультрафиолетовый дезинфектор
        1

      • Питание

        Напряжение
        110–220 В

      • Удобство использования

        Совместимо с чистящими насадками
        Подходит для всех сменных чистящих насадок
        Зарядное устройство Sonicare
        • Несовместимо с
        • DiamondClean
        • DiamondClean 9000
        • DiamondClean Smart
        Продолжительность УФ-очистки
        10 минут

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Для использования с InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) и Premium Plaque Control (C3)).
          • * Совместимо со всеми сменными чистящими насадками для взрослых
          • **Зарядное устройство дезинфектора не совместимо с щетками DimondClean 9000, DimondClean Smart, Prestige 9900

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