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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6932/10

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта — это новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям по уходу за полостью рта.

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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

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    Улучшенная чистка

    Зубная щетка для бережной чистки зубов и десен

    • 3 режима
    • 2 чистящие насадки
    • Ультрафиолетовый дезинфектор
    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

    Улучшает состояние десен всего за две недели

    Улучшает состояние десен всего за две недели

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

    Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

    Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

    Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

    Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

    Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

    Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

    Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

    Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

    Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

    Три различных режима чистки для лучших результатов

    Три различных режима чистки для лучших результатов

    Три режима включают в себя режим чистки для превосходных результатов за 2 минуты. Режим деликатной чистки для щадящей, но при этом тщательной чистки десен и режим массажа для их стимуляции.

    Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

    Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

    Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

    Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

    Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

    Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

    Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

    • Питание

      Напряжение
      110—220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 2 недель
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый с зеленым

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Ручка
      • Изящный эргономичный дизайн
      • Прорезиненная ручка для удобства пользования
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Время работы
      До 2 недель

    • В комплекте

      Щетки
      1 FlexCare
      Насадки
      • 1 стандартная насадка ProResults
      • 1 мини-насадка ProResults
      Дорожный футляр
      1 мягкий
      Зарядное устройство
      1
      Ультрафиолетовый дезинфектор
      Да

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Эффект осветления
      Осветляет зубы до 2 тонов

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Massage (Массаж)
      Бодрящий массаж
      Sensitive (Деликатная чистка)
      Бережная чистка зубов и десен
      2 процедуры
      Go Care и Max Care

    Badge-D2C

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