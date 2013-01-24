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Philips Sonicare FlexCare

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6932/10
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Улучшенная чистка Улучшенная чистка Улучшенная чистка
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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6932/10
    Общая оценка / 5

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта — это новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта — это новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта — это новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта — это новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшенная чистка

      Зубная щетка для бережной чистки зубов и десен

      • 3 режима
      • 2 чистящие насадки
      • Ультрафиолетовый дезинфектор
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Три различных режима чистки для лучших результатов

      Три различных режима чистки для лучших результатов

      Три режима включают в себя режим чистки для превосходных результатов за 2 минуты. Режим деликатной чистки для щадящей, но при этом тщательной чистки десен и режим массажа для их стимуляции.

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Massage (Массаж)
        Бодрящий массаж
        2 процедуры
        Go Care и Max Care

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCare
        Насадки
        • 1 стандартная насадка ProResults
        • 1 мини-насадка ProResults
        зарядное устройство
        1
        Ультрафиолетовый дезинфектор
        Да
        Дорожный футляр
        1 мягкий

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый с зеленым

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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