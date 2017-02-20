Зубная щетка становится скребком для языка

Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.