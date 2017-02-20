HX8072/01
Технология чистки языка от Philips Sonicare
Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Наслаждайтесь идеальной чистотой благодаря эффективному удалению налета на всей поверхности языка. Скребок TongueCare+ с эргономичной конструкцией обеспечивает по-настоящему комфортную чистку. Небольшая гибкая насадка позволяет с легкостью удалять бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, в любых труднодоступных участках.
Инновационная насадка для чистки языка TongueCare+ оснащена встроенным микропроцессором, который обеспечивает соединение с зубной щеткой. При установке скребка для языка зубная щетка автоматически распознает его и выбирает соответствующий режим и уровень интенсивности для оптимальной чистки языка. Вам потребуется только нажать на кнопку включения. *Доступно только с моделями DiamondClean Smart
Насадка TongueCare+ специально разработана для чистки мягкой и пористой поверхности языка с помощью 240 резиновых микрощетинок. Гибкие микрощетинки повторяют форму языка и мягко очищают все неровности, предотвращая скопление бактерий. Компактная форма насадки гарантирует комфортную чистку всей поверхности языка.
Насадка TongueCare+ работает по технологии Philips Sonicare. Насадка работает с частотой 31 000 колебаний в минуту или 62 000 колебаний в минуту (в зависимости от модели щетки), что позволяет устранять налет с поверхности языка и избавится от бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. В результате работы насадки появляется ощущение чистоты поверхности языка, а дыхание остается свежим намного дольше.
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