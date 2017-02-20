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  • Технология чистки языка от Philips Sonicare Технология чистки языка от Philips Sonicare Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Philips Sonicare TongueCare+ Насадки для очищения языка

    HX8072/11

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания.

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    Philips Sonicare TongueCare+ Насадки для очищения языка

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    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Уникальная насадка для чистки языка с технологией Sonicare

    • 2 шт. в упаковке
    • Сменные
    • Без латекса
    • Функция BrushSync(для моделей DiamondClean Smart)
    Зубная щетка становится скребком для языка

    Зубная щетка становится скребком для языка

    Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

    Легко удаляет налет с самых отдаленных участков поверхности языка

    Легко удаляет налет с самых отдаленных участков поверхности языка

    Наслаждайтесь идеальной чистотой благодаря эффективному удалению налета на всей поверхности языка. Скребок TongueCare+ с эргономичной конструкцией обеспечивает по-настоящему комфортную чистку. Небольшая гибкая насадка позволяет с легкостью удалять бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, в любых труднодоступных участках.

    Автоматическое подключение к зубной щетке

    Автоматическое подключение к зубной щетке

    Инновационная насадка для чистки языка TongueCare+ оснащена встроенным микропроцессором, который обеспечивает соединение с зубной щеткой. При установке скребка для языка зубная щетка автоматически распознает его и выбирает соответствующий режим и уровень интенсивности для оптимальной чистки языка. Вам потребуется только нажать на кнопку включения. *Доступно только с моделями DiamondClean Smart

    240 микрощетинок для бережной и эффективной чистки

    240 микрощетинок для бережной и эффективной чистки

    Насадка TongueCare+ специально разработана для чистки мягкой и пористой поверхности языка с помощью 240 резиновых микрощетинок. Гибкие микрощетинки повторяют форму языка и мягко очищают все неровности, предотвращая скопление бактерий. Компактная форма насадки гарантирует комфортную чистку всей поверхности языка.

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Насадка TongueCare+ работает по технологии Philips Sonicare. Насадка работает с частотой 31 000 колебаний в минуту или 62 000 колебаний в минуту (в зависимости от модели щетки), что позволяет устранять налет с поверхности языка и избавится от бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. В результате работы насадки появляется ощущение чистоты поверхности языка, а дыхание остается свежим намного дольше.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный

    • Материал

      Эластомер
      Без латекса

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Функция подключения BrushSync
      Да
      Подходит для этих моделей
      • 2 Series Plaque Control
      • 2 Series Plaque Defense
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • Серия 1100
      • Серия 2100
      • Серия 3100
      • Prestige 9900
      • DiamondClean 9000
      • ProtectiveClean

    • В комплекте

      Насадки
      2 насадки для чистки языка TongueCare+

    Badge-D2C

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