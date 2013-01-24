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Технология чистки языка от Philips Sonicare
Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология чистки языка от Philips Sonicare
Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах
Технология чистки языка от Philips Sonicare
Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология чистки языка от Philips Sonicare
Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Наслаждайтесь идеальной чистотой благодаря эффективному удалению налета на всей поверхности языка. Скребок TongueCare+ с эргономичной конструкцией обеспечивает по-настоящему комфортную чистку. Небольшая гибкая насадка позволяет с легкостью удалять бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, в любых труднодоступных участках.
Инновационная насадка для чистки языка TongueCare+ оснащена встроенным микропроцессором, который обеспечивает соединение с зубной щеткой. При установке скребка для языка зубная щетка автоматически распознает его и выбирает соответствующий режим и уровень интенсивности для оптимальной чистки языка. Вам потребуется только нажать на кнопку включения.
Скребок для языка TongueCare+ с 240 резиновыми микрощетинками специально разработан для очистки мягкой и пористой поверхности языка. Гибкие микрощетинки повторяют форму языка и мягко очищают все неровности, предотвращая скопление бактерий. Эффект закрепляется антибактериальным спреем Philips Sonicare BreathRx. Компактный размер скребка гарантирует комфортную чистку всей поверхности языка.
Скребок для языка TongueCare+ работает по технологии Philips Sonicare: при каждом движении он удаляет бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Благодаря частоте 31 000 вибраций в минуту устраняются вредные бактерии и налет на языке, что позволяет антибактериальному спрею Philips Sonicare BreathRx действовать более эффективно. Оцените ощущение чистоты и длительной свежести дыхания.
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