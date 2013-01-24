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Philips Sonicare TongueCare+

Насадки Philips Sonicare HX8072 для очищения языка

HX8072/11
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Технология чистки языка от Philips Sonicare Технология чистки языка от Philips Sonicare Технология чистки языка от Philips Sonicare
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    Philips Sonicare TongueCare+ Насадки Philips Sonicare HX8072 для очищения языка

    HX8072/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare TongueCare+ Насадки Philips Sonicare HX8072 для очищения языка

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare TongueCare+ Насадки Philips Sonicare HX8072 для очищения языка

    Технология чистки языка от Philips Sonicare

    Зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Благодаря специально разработанным микрощетинкам MicroBristles насадка TongueCare+ делает электрическую зубную щетку Philips Sonicare одним из самых передовых средств для поддержания свежего дыхания. Узнать обо всех преимуществах

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      Технология чистки языка от Philips Sonicare

      Уникальная насадка для чистки языка с технологией Sonicare

      • 2 шт. в упаковке
      • Сменные
      • Без латекса
      • Функция BrushSync(для моделей DiamondClean Smart)

      Зубная щетка становится скребком для языка одним нажатием

      Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Удаление налета на всей поверхности

      Наслаждайтесь идеальной чистотой благодаря эффективному удалению налета на всей поверхности языка. Скребок TongueCare+ с эргономичной конструкцией обеспечивает по-настоящему комфортную чистку. Небольшая гибкая насадка позволяет с легкостью удалять бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, в любых труднодоступных участках.

      Автоматическое подключение к зубной щетке

      Инновационная насадка для чистки языка TongueCare+ оснащена встроенным микропроцессором, который обеспечивает соединение с зубной щеткой. При установке скребка для языка зубная щетка автоматически распознает его и выбирает соответствующий режим и уровень интенсивности для оптимальной чистки языка. Вам потребуется только нажать на кнопку включения.

      240 микрощетинок для бережной и эффективной чистки

      Скребок для языка TongueCare+ с 240 резиновыми микрощетинками специально разработан для очистки мягкой и пористой поверхности языка. Гибкие микрощетинки повторяют форму языка и мягко очищают все неровности, предотвращая скопление бактерий. Эффект закрепляется антибактериальным спреем Philips Sonicare BreathRx. Компактный размер скребка гарантирует комфортную чистку всей поверхности языка.

      Технология очистки языка от Philips Sonicare

      Скребок для языка TongueCare+ работает по технологии Philips Sonicare: при каждом движении он удаляет бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Благодаря частоте 31 000 вибраций в минуту устраняются вредные бактерии и налет на языке, что позволяет антибактериальному спрею Philips Sonicare BreathRx действовать более эффективно. Оцените ощущение чистоты и длительной свежести дыхания.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Функция подключения BrushSync
        Да
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • Материал

        Эластомер
        Без латекса

      • В комплекте

        Насадки
        2 насадки для чистки языка TongueCare+

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