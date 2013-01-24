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Philips Sonicare AirFloss

Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss

HX8211/02
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити.
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    Philips Sonicare AirFloss Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss

    HX8211/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare AirFloss Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

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      AirFloss — эффективная замена зубной нити.

      Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

      • 1 насадка
      Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

      Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

      Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

      Чистота всей полости рта всего за 30 секунд

      Чистота всей полости рта всего за 30 секунд

      С устройством для очистки межзубных промежутков, чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.

      Помогает улучшить состояние десен всего за две недели

      Помогает улучшить состояние десен всего за две недели

      Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.

      Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

      Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

      Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.

      Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

      Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

      Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

      Лучше удаляет налет между зубами

      Лучше удаляет налет между зубами

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Удобная эргономичная ручка

      AirFloss оснащен удобной эргономичной ручкой и нескользящим покрытием специально для чистки труднодоступных мест.

      Технические характеристики

      • Удобство использования

        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Индикатор батареи
        Мигающий индикатор указывает на низкий уровень заряда
        Время работы батареи
        До трех недель после полной зарядки
        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы
        Заменяйте насадки каждые 6 месяцев
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Продолжительность зарядки
        24 часа для полной зарядки

      • Питание

        напряжение
        Универсальное зарядное устройство

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Ручка AirFloss
        1
        Насадка AirFloss
        1
        зарядное устройство
        1 универсальное зарядное устройство
        Держатель для насадок
        1

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет в 5 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Функция автоматического распыления
        Очищение всей полости рта за 30 сек.
        Насадки
        Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с зелеными вставками

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