Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**