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  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Philips Sonicare Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss Ultra

    HX8331/01

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

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    Philips Sonicare Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss Ultra

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    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

    • 1 насадка
    Удаляет до 99,9 % налета***

    Удаляет до 99,9 % налета***

    AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

    Простой способ развить здоровую привычку

    Простой способ развить здоровую привычку

    Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

    Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

    Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

    Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

    Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

    Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

    С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

    Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

    Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

    Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

    Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

    Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

    Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

    Высокоэффективная насадка

    Высокоэффективная насадка

    Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

    Настраиваемый режим тройного распыления

    Настраиваемый режим тройного распыления

    Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

    • Питание

      Напряжение
      100–240 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Продолжительность зарядки
      24 часа для полной зарядки

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый с серым оттенком

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Насадки
      Легко фиксируются и снимаются
      Время работы батареи
      1-3 недели*****

    • В комплекте

      Зарядное устройство
      1
      Щетка AirFloss Ultra
      1
      Насадка AirFloss Ultra
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      • Очищение полости рта за 60 секунд
      • Улучшение состояния десен за 2 недели*
      Высокое качество
      Удаляет до 99,9 % налета**
      Клинически доказанные результаты
      • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
      • для улучшения состояния десен;
      • для уменьшения кровоточивости;
      • для предотвращения образования налета.
      Настраиваемые режимы
      • Автоматическое или ручное распыление
      • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
      Для максимального эффекта
      Меняйте насадки каждые 6 месяцев

    Badge-D2C

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    • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
    • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
    • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
    • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления
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