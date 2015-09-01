HX8331/01
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.
С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.
Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.
Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.
Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.