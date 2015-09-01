HX8341/01
Технология тройного распыления для здоровья десен
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** улучшает здоровье десен так же эффективно, как и зубная нить.* Состояние десен улучшилось у 97 % пользователей AirFloss Pro/Ultra, которые ранее нерегулярно пользовались зубной нитью.*Узнать обо всех преимуществах
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AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.
С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Пациент просто выбирает частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживает кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажимает и отпускает ее для включения режима распыления вручную.
Пациенты могут дополнительно использовать ополаскиватель для рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.
Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.
Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с предпочтениями пациента: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
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