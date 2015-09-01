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  • Технология тройного распыления для здоровья десен Технология тройного распыления для здоровья десен Технология тройного распыления для здоровья десен

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, для клиник

    HX8381/01

    Технология тройного распыления для здоровья десен

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, для клиник

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    Технология тройного распыления для здоровья десен

    Эффективное решение для тех, кто нерегулярно пользуется зубной нитью

    • 1 насадка
    Удаляет до 99,9 % налета***

    Удаляет до 99,9 % налета***

    AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

    Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

    Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

    Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

    Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

    Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

    Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

    Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

    Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

    С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Пациент просто выбирает частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживает кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажимает и отпускает ее для включения режима распыления вручную.

    Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта

    Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта

    Пациенты могут дополнительно использовать ополаскиватель для рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

    Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

    Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

    Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

    Высокоэффективная насадка

    Высокоэффективная насадка

    Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

    Настраиваемый режим тройного распыления

    Настраиваемый режим тройного распыления

    Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с предпочтениями пациента: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

    • Питание

      Напряжение
      Универсальное зарядное устройство

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Продолжительность зарядки
      24 часа для полной зарядки

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Серая

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор батареи
      Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
      Время работы батареи
      1-3 недели*****
      Насадки
      Легко фиксируются и снимаются

    • В комплекте

      Зарядное устройство
      1
      Щетка AirFloss Ultra
      1
      Насадка AirFloss Ultra
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 99,9 % налета**
      Польза для здоровья
      • Очищение полости рта за 60 секунд
      • Улучшение состояния десен за 2 недели*
      Клинически доказанные результаты
      • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
      • для улучшения состояния десен;
      • для уменьшения кровоточивости;
      • для предотвращения образования налета.
      Настраиваемые режимы
      • Автоматическое или ручное распыление
      • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
      Для максимального эффекта
      Меняйте насадки каждые 6 месяцев

    Badge-D2C

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    • При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя пациентами с гингивитом от легкой до умеренной степени. AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Для получения дополнительной информации посетите страницу www.philips.com/airfloss/faq.
    • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
    • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления
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