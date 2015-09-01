Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Пациент просто выбирает частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживает кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажимает и отпускает ее для включения режима распыления вручную.