Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*.