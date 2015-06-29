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  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю* Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю* Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая зубная щетка

    HX8911/02

    Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*.

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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая зубная щетка

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    Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    *По сравнению с обычной зубной щеткой

    • 2 режима
    • 6 настраиваемых режимов
    • 1 чистящая насадка
    Выбор из 2 режимов и 3 уровней интенсивности

    Выбор из 2 режимов и 3 уровней интенсивности

    HealthyWhite+ обеспечивает индивидуальный уход благодаря 3 уровням интенсивности и 2 режимам (чистка и осветление). Установите режим Clean (Чистка) для превосходного удаления налета за 2 минуты или режим White (Осветление) для удаления потемнений от кофе и чая. Зубы станут до 2 тонов светлее всего за 2 недели.

    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Благодаря эффективной чистке зубов с помощью HealthyWhite+ здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

    • Питание

      Напряжение
      110—220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Матовый белый

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      До 3 недель**

    • В комплекте

      Ручка
      HealthyWhite+ — 1 шт.
      Дорожный футляр
      1
      Насадки
      1 стандартная, DiamondClean
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен всего за две недели
      Высокое качество
      Удаляет на 100 % больше налета
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Эффект осветления
      Отбеливание до 2 тонов за две недели

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      3 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Средняя
      • Высокий
      Белый
      Удаление поверхностных потемнений эмали

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
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