HX8911/02
Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*.Узнать обо всех преимуществах
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HealthyWhite+ обеспечивает индивидуальный уход благодаря 3 уровням интенсивности и 2 режимам (чистка и осветление). Установите режим Clean (Чистка) для превосходного удаления налета за 2 минуты или режим White (Осветление) для удаления потемнений от кофе и чая. Зубы станут до 2 тонов светлее всего за 2 недели.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Благодаря эффективной чистке зубов с помощью HealthyWhite+ здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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