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Philips Sonicare

насадка для борьбы с налетом

HX9022/07
Sonicare
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Sonicare
  • Эффективная борьба с налетом Эффективная борьба с налетом Эффективная борьба с налетом
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    Philips Sonicare насадка для борьбы с налетом

    HX9022/07
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективная борьба с налетом

    Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips Sonicare ProResults plaque control помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare насадка для борьбы с налетом

    Эффективная борьба с налетом

    Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips Sonicare ProResults plaque control помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективная борьба с налетом

      Эта насадка для зубной щетки превосходно удаляет налет*

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Эффективное удаление налета
      Специально для превосходного удаления налета*

      Специально для превосходного удаления налета*

      Насадка для зубной щетки оснащена густыми щетинками высокого качества для эффективного удаления налета. Специальные изогнутые щетинки упрощают чистку задних зубов.

      Удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинически доказано: удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        ProResults plaque control, 2 шт.

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Удаление налета
        Удаляет до 6 раз больше налета*

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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