Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare ProResults gum health

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9032/07
Sonicare
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны. Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны. Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Sonicare ProResults gum health Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9032/07
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

    Насадка для зубной щетки Philips Sonicare ProResults gum health тщательно и бережно удаляет зубной налет. Эффективный уход за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare ProResults gum health Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

    Насадка для зубной щетки Philips Sonicare ProResults gum health тщательно и бережно удаляет зубной налет. Эффективный уход за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все proresults-gum-health

      Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

      Невероятно эффективное удаление налета для улучшения состояния десен

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Улучшенная защита десен
      Разработано для улучшения состояния десен

      Разработано для улучшения состояния десен

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare оснащена густыми щетинками высокого качества для эффективного удаления налета и улучшения состояния десен. Специальные изогнутые щетинки упрощают чистку задних зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют особенно бережное воздействие.

      Удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинически доказано, что насадка для зубной щетки Philips Sonicare ProResults для здоровых десен удаляет до 6 раз больше налета в межзубных промежутках по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        2 насадки ProResults для здоровья десен

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Мягкий звук
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен на 100 %
        Удаление налета
        Удаляет до 6 раз больше налета*

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • по сравнению с обычной зубной щеткой