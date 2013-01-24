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Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare ProResults gum health тщательно и бережно удаляет зубной налет. Эффективный уход за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
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Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare ProResults gum health тщательно и бережно удаляет зубной налет. Эффективный уход за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare оснащена густыми щетинками высокого качества для эффективного удаления налета и улучшения состояния десен. Специальные изогнутые щетинки упрощают чистку задних зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют особенно бережное воздействие.
Клинически доказано, что насадка для зубной щетки Philips Sonicare ProResults для здоровых десен удаляет до 6 раз больше налета в межзубных промежутках по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
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