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Philips Sonicare AdaptiveClean

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9042/07
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Тщательная чистка для более здоровых десен Тщательная чистка для более здоровых десен Тщательная чистка для более здоровых десен
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    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9042/07
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательная чистка для более здоровых десен

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Тщательная чистка

      Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

      Насадка AdaptiveClean — чистящая насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки могут подстраиваться под форму каждого зуба. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность* и удаляется в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и в межзубных промежутках. Тщательная чистка труднодоступных участков и бережное воздействие на десны.

      В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

      С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.

      В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

      Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Цвет
        Белый
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • В комплекте

        Насадки
        2 насадки AdaptiveClean стандартного размера

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        В 10 раз более эффективное удаление налета**
        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен за 2 недели

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • * по сравнению с обычной зубной щеткой

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