HX9042/07
Тщательная чистка для более здоровых десен
Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны.Узнать обо всех преимуществах
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Наша насадка AdaptiveClean — это единственная насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки подстраиваются под форму каждого зуба, охватывая в 4 раза более широкую поверхность контакта* и удаляя в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и между зубами. Глубокая чистка и бережное воздействие на десны даже в труднодоступных местах.
С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.
Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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