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    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9042/07

    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны.

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    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

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    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

    • 2 шт. в упаковке
    • Стандартный размер
    • Сменные
    • Тщательная чистка
    Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

    Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

    Наша насадка AdaptiveClean — это единственная насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки подстраиваются под форму каждого зуба, охватывая в 4 раза более широкую поверхность контакта* и удаляя в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и между зубами. Глубокая чистка и бережное воздействие на десны даже в труднодоступных местах.

    В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

    В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

    С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.

    В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

    В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

    Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Средняя
      Цвет
      Белый
      Материал насадки щетки
      Мягкие и гибкие резиновые ребра
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Стандартный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Подходит для этих моделей
      • 2 Series борется с налетом
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • For Kids
      • HealthyWhite

    • В комплекте

      Насадки
      2 насадки AdaptiveClean стандартного размера

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

    • Польза для здоровья

      Здоровье десен
      Улучшает состояние десен за 2 недели
      Удаление налета
      В 10 раз более эффективное удаление налета**

    Badge-D2C

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