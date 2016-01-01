HX9112/12
Тщательная и бережная чистка
FlexCare Platinum обеспечивает тщательное удаление налета и бережное воздействие на зубы и десны. Благодаря насадке AdaptiveClean и удобному датчику давления вам гарантировано эффективное и бережное удаление налета.Узнать обо всех преимуществах
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Воспользуйтесь насадкой AdaptiveClean и оцените по-настоящему тщательную чистку. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность** и удаляется в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, а также обеспечивается действительно качественное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.
Благодаря эффективной чистке зубов с помощью FlexCare здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.
Эффективная глубокая чистка с помощью FlexCare Platinum Connected. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 3 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений и Deep Clean (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки.
Режим Deep Clean (Глубокая чистка) позволяет уделить особое внимание отдельным участкам, обеспечивая тщательную чистку. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до 3 минут времени чистки гарантировано тщательное очищение зубов.
FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.
Используйте чистящую насадку AdaptiveClean для тщательной и бережной чистки, которая позволяет добиться до 2 раз более здоровых десен по сравнению с обычной зубной щеткой. Мягкие прорезиненные ребра подстраиваются под контуры зубов и десен, предотвращая избыточное давление. Щетинки эффективно очищают межзубные промежутки и обеспечивают комфортную тщательную чистку.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с FlexCare Platinum она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.
Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядного устройства позволяет заряжать ее даже в пути. Наслаждайтесь регулярным использованием щетки до двух недель без подзарядки — теперь и в поездках можно не расставаться с ощущением свежести.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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