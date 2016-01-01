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  • Тщательная и бережная чистка Тщательная и бережная чистка Тщательная и бережная чистка
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Электрическая зубная щетка

    HX9112/12

    Тщательная и бережная чистка

    FlexCare Platinum обеспечивает тщательное удаление налета и бережное воздействие на зубы и десны. Благодаря насадке AdaptiveClean и удобному датчику давления вам гарантировано эффективное и бережное удаление налета.

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Электрическая зубная щетка

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    Тщательная и бережная чистка

    В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

    • 3 режима, 3 уровня интенсивности
    • 2 чистящие насадки
    • С датчиком давления
    Удаляйте в 10 раз больше налета, используя AdaptiveClean*

    Удаляйте в 10 раз больше налета, используя AdaptiveClean*

    Воспользуйтесь насадкой AdaptiveClean и оцените по-настоящему тщательную чистку. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность** и удаляется в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, а также обеспечивается действительно качественное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Благодаря эффективной чистке зубов с помощью FlexCare здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

    Выбор из 3 режимов и 3 уровней интенсивности

    Выбор из 3 режимов и 3 уровней интенсивности

    Эффективная глубокая чистка с помощью FlexCare Platinum Connected. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 3 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений и Deep Clean (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки.

    Эффективная чистка труднодоступных участков в режиме Deep Clean (Глубокая чистка)

    Эффективная чистка труднодоступных участков в режиме Deep Clean (Глубокая чистка)

    Режим Deep Clean (Глубокая чистка) позволяет уделить особое внимание отдельным участкам, обеспечивая тщательную чистку. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до 3 минут времени чистки гарантировано тщательное очищение зубов.

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

    Чистящая насадка AdaptiveClean изгибается вдоль линии десен

    Чистящая насадка AdaptiveClean изгибается вдоль линии десен

    Используйте чистящую насадку AdaptiveClean для тщательной и бережной чистки, которая позволяет добиться до 2 раз более здоровых десен по сравнению с обычной зубной щеткой. Мягкие прорезиненные ребра подстраиваются под контуры зубов и десен, предотвращая избыточное давление. Щетинки эффективно очищают межзубные промежутки и обеспечивают комфортную тщательную чистку.

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

    Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

    Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

    Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с FlexCare Platinum она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

    Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

    Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

    Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядного устройства позволяет заряжать ее даже в пути. Наслаждайтесь регулярным использованием щетки до двух недель без подзарядки — теперь и в поездках можно не расставаться с ощущением свежести.

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Шиферно-серый

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Дисплей
      Дисплей с подсветкой
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      До 3 недель***

    • В комплекте

      Ручка
      1 FlexCare Platinum
      Насадки
      • AdaptiveClean — 1 шт.
      • 1 насадка InterCare стандартного размера
      Дорожный футляр
      1
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен всего за две недели
      Высокое качество
      Удаляет до 10 раз больше налета*
      Датчик давления
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Эффект осветления
      Помогает удалять налет естественным образом
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту

    • Режимы

      3 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Средняя
      • Высокий
      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Deep Clean (Глубокая чистка)
      Для эффективной тщательной чистки
      Белый
      Удаление поверхностных потемнений эмали

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • * По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
    • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
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