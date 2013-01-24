Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare FlexCare Platinum

Электрическая зубная щетка

HX9112/12
Sonicare
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Sonicare
  • Тщательная и бережная чистка Тщательная и бережная чистка Тщательная и бережная чистка
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Электрическая зубная щетка

    HX9112/12
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все flexcare-platinum

      Тщательная и бережная чистка

      В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

      • 3 режима, 3 уровня интенсивности
      • 2 чистящие насадки
      • С датчиком давления
      Удаляйте в 10 раз больше налета, используя AdaptiveClean*

      Удаляйте в 10 раз больше налета, используя AdaptiveClean*

      Воспользуйтесь насадкой AdaptiveClean и оцените по-настоящему тщательную чистку. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность** и удаляется в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, а также обеспечивается действительно качественное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Благодаря эффективной чистке зубов с помощью FlexCare здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

      Выбор из 3 режимов и 3 уровней интенсивности

      Выбор из 3 режимов и 3 уровней интенсивности

      Эффективная глубокая чистка с помощью FlexCare Platinum Connected. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 3 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений и Deep Clean (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки.

      Эффективная чистка труднодоступных участков в режиме Deep Clean (Глубокая чистка)

      Эффективная чистка труднодоступных участков в режиме Deep Clean (Глубокая чистка)

      Режим Deep Clean (Глубокая чистка) позволяет уделить особое внимание отдельным участкам, обеспечивая тщательную чистку. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до 3 минут времени чистки гарантировано тщательное очищение зубов.

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Мощные вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 31 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

      Чистящая насадка AdaptiveClean изгибается вдоль линии десен

      Чистящая насадка AdaptiveClean изгибается вдоль линии десен

      Используйте чистящую насадку AdaptiveClean для тщательной и бережной чистки, которая позволяет добиться до 2 раз более здоровых десен по сравнению с обычной зубной щеткой. Мягкие прорезиненные ребра подстраиваются под контуры зубов и десен, предотвращая избыточное давление. Щетинки эффективно очищают межзубные промежутки и обеспечивают комфортную тщательную чистку.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

      Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

      Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с FlexCare Platinum она всегда будет безопасной. Наша технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

      Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

      Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядного устройства позволяет заряжать ее даже в пути. Наслаждайтесь регулярным использованием щетки до двух недель без подзарядки — теперь и в поездках можно не расставаться с ощущением свежести.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        Deep Clean (Глубокая чистка)
        Для эффективной тщательной чистки
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Ручка
        1 FlexCare Platinum
        Насадки
        • AdaptiveClean — 1 шт.
        • 1 насадка InterCare стандартного размера
        зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Шиферно-серый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 10 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Помогает удалять налет естественным образом
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer
        Датчик давления
        Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель***
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • по сравнению с обычной зубной щеткой
            • * По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            • ** при использовании дважды в день в течение двух минут