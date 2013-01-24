Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с FlexCare Platinum она всегда будет безопасной. Наша технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.