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Philips Sonicare FlexCare Platinum Rechargeable toothbrush HX9142/10 3 modes, 3 intensities 2 brush heads With pressure sensor UV brush head sanitizer

HX9142/10
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Общая оценка / 5
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Rechargeable toothbrush HX9142/10 3 modes, 3 intensities 2 brush heads With pressure sensor UV brush head sanitizer

    HX9142/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Rechargeable toothbrush HX9142/10 3 modes, 3 intensities 2 brush heads With pressure sensor UV brush head sanitizer

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