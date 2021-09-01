Помогает пациенту давить на щетку с нужным усилием

Если пациент будет давить на щетку слишком сильно, интуитивный датчик силы нажатия в ручке зубной щетки начнет аккуратно пульсировать, оповещая о необходимости давить на щетку не так сильно. По результатам проведенного в США исследования, 7 из 10 пациентов, которые раньше чистили с чрезмерным давлением на щетку, после использования датчика силы нажатия стали чистить зубы более бережно****.