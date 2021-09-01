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  • Умные технологии для правильного ухода за полостью рта Умные технологии для правильного ухода за полостью рта Умные технологии для правильного ухода за полостью рта

    Philips Sonicare ExpertClean 7300 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9641/01

    Умные технологии для правильного ухода за полостью рта

    Philips Sonicare ExpertClean выполняет роль личного стоматолога, используя интеллектуальные технологии и датчики, а также отчеты о сеансах для отслеживания привычек пользователя и предоставления сведений, которые помогут им чистить зубы эффективнее.

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    Philips Sonicare ExpertClean 7300 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

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    Умные технологии для правильного ухода за полостью рта

    Полная чистота для здоровья ваших пациентов

    • Удобное приложение для чистки зубов
    • Встроенный датчик давления
    • Распознавание чистящей насадки
    • 3 режима, 3 уровня интенсивности
    Улучшенная обработка поверхности для устранения налета

    Улучшенная обработка поверхности для устранения налета

    Насадка C3 Premium Plaque Control обеспечивает по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

    Здоровые десны для здоровой полости рта

    Здоровые десны для здоровой полости рта

    Чистящая насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен пациента. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.

    Пациенты привыкают к уходу за зубами

    Пациенты привыкают к уходу за зубами

    Датчики отслеживают и измеряют привычки пациентов, а ручка Philips Sonicare ExpertClean предлагает отчет о сеансе в режиме реального времени. Приложение Sonicare сохраняет и анализирует эти привычки, а затем создает отчет, помогающий отточить технику чистки.

    3 режима, 3 уровня интенсивности

    3 режима, 3 уровня интенсивности

    Три режима чистки (Clean (Чистка), Gum Health (Здоровье десен), DeepClean+ (Глубокая очистка+) и три режима интенсивности (низкая, средняя и высокая) позволяют пациентам настраивать параметры чистки для оптимального комфорта и максимальной эффективности. Более подробную информацию о режимах см. в технических характеристиках.

    Чистящие насадки автоматически выбирает оптимальный режим

    Чистящие насадки автоматически выбирает оптимальный режим

    Микрочип в чистящей насадке синхронизируется с ручкой Philips Sonicare ExpertClean. Если пациент установит чистящую насадку C3 Premium Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care или W3 Premium White, зубная щетка автоматически выберет оптимальный режим чистки и уровень интенсивности. От пациента требуется лишь начать процедуру чистки. Это поможет пациентам с выбором оптимальных параметров для максимально эффективной чистки согласно их потребностям

    Помогает пациенту давить на щетку с нужным усилием

    Помогает пациенту давить на щетку с нужным усилием

    Если пациент будет давить на щетку слишком сильно, интуитивный датчик силы нажатия в ручке зубной щетки начнет аккуратно пульсировать, оповещая о необходимости давить на щетку не так сильно. По результатам проведенного в США исследования, 7 из 10 пациентов, которые раньше чистили с чрезмерным давлением на щетку, после использования датчика силы нажатия стали чистить зубы более бережно****.

    Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

    Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

    Насадка C3 Premium Plaque Control — это наша насадка для наиболее тщательной чистки. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

    Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

    Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

    Чистящая насадка G3 Premium Gum Care — наша лучшая насадка для улучшения состояния десен пациента. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может улучшить состояние десен в 7 раз* всего за 2 недели.

    Максимально эффективная чистка каждый день

    Максимально эффективная чистка каждый день

    Чистящие насадки и щетинки на них изнашиваются через 3 месяца стандартного использования. Philips Sonicare ExpertClean вовремя напоминает о необходимости замены насадки в зависимости от частоты чистки, длительности каждого сеанса и силы нажатия на щетку. Когда придет время заменить чистящую насадку на новую, световой индикатор на ручке поможет пациенту понять это и продолжать чистить зубы максимально эффективно.

    Оповещение о низком заряде аккумулятора

    Оповещение о низком заряде аккумулятора

    Полног заряда аккумулятора Philips Sonicare ExpertClean хватит на 3 недели стандартного использования. Индикатор состояния аккумулятора загорается и оповещает пользователя, когда аккумулятор почти разряжен и требует зарядки.

    • Подключения

      Беспроводная технология Bluetooth®
      Обучающее приложение

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней***
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый и голубой

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Совместимость

      Совместимость с ОС Android
      • Телефоны на базе ОС Android
      • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
      Совместимость с ОС iOS
      • iPad 3-го или более высокого поколения
      • iPhone 4S или более поздней версии
      • с iOS7 или более поздней версией
      • с операционной системой версии iOS7

    • Удобство использования

      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор замены
      • Для наилучших результатов
      • в качестве напоминания загорается значок

    • В комплекте

      Ручка
      1 ExpertClean
      Насадки
      • C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
      • G3 Premium Gum Care, 1 шт.
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Состояние десен в 7 раз лучше*
      Высокое качество
      Удаляет до 10 раз больше налета*
      Таймер
      BrushPacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Эффект осветления
      Помогает удалять налет естественным образом
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      3 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Средняя
      • Высокий
      Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
      Для эффективной тщательной чистки
      Gum Health
      Особый уход за коренными зубами

    • Функция подключения BrushSync

      C3 Premium Plaque Control
      Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
      Чистящая насадка G3 Premium Gum Care
      Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)

    • Технология интеллектуального датчика

      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку
      Технология BrushSync
      • Синхронизация зубной щетки и
      • чистящих насадок

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

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    • по сравнению с обычной зубной щеткой
    • * по сравнению с DiamondClean
    • ** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
    • *** в рамках исследования с участием пользователей обычных зубных щеток
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