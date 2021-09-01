HX9641/01
Умные технологии для правильного ухода за полостью рта
Philips Sonicare ExpertClean выполняет роль личного стоматолога, используя интеллектуальные технологии и датчики, а также отчеты о сеансах для отслеживания привычек пользователя и предоставления сведений, которые помогут им чистить зубы эффективнее.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка C3 Premium Plaque Control обеспечивает по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.
Чистящая насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен пациента. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.
Датчики отслеживают и измеряют привычки пациентов, а ручка Philips Sonicare ExpertClean предлагает отчет о сеансе в режиме реального времени. Приложение Sonicare сохраняет и анализирует эти привычки, а затем создает отчет, помогающий отточить технику чистки.
Три режима чистки (Clean (Чистка), Gum Health (Здоровье десен), DeepClean+ (Глубокая очистка+) и три режима интенсивности (низкая, средняя и высокая) позволяют пациентам настраивать параметры чистки для оптимального комфорта и максимальной эффективности. Более подробную информацию о режимах см. в технических характеристиках.
Микрочип в чистящей насадке синхронизируется с ручкой Philips Sonicare ExpertClean. Если пациент установит чистящую насадку C3 Premium Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care или W3 Premium White, зубная щетка автоматически выберет оптимальный режим чистки и уровень интенсивности. От пациента требуется лишь начать процедуру чистки. Это поможет пациентам с выбором оптимальных параметров для максимально эффективной чистки согласно их потребностям
Если пациент будет давить на щетку слишком сильно, интуитивный датчик силы нажатия в ручке зубной щетки начнет аккуратно пульсировать, оповещая о необходимости давить на щетку не так сильно. По результатам проведенного в США исследования, 7 из 10 пациентов, которые раньше чистили с чрезмерным давлением на щетку, после использования датчика силы нажатия стали чистить зубы более бережно****.
Насадка C3 Premium Plaque Control — это наша насадка для наиболее тщательной чистки. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.
Чистящая насадка G3 Premium Gum Care — наша лучшая насадка для улучшения состояния десен пациента. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может улучшить состояние десен в 7 раз* всего за 2 недели.
Чистящие насадки и щетинки на них изнашиваются через 3 месяца стандартного использования. Philips Sonicare ExpertClean вовремя напоминает о необходимости замены насадки в зависимости от частоты чистки, длительности каждого сеанса и силы нажатия на щетку. Когда придет время заменить чистящую насадку на новую, световой индикатор на ручке поможет пациенту понять это и продолжать чистить зубы максимально эффективно.
Полног заряда аккумулятора Philips Sonicare ExpertClean хватит на 3 недели стандартного использования. Индикатор состояния аккумулятора загорается и оповещает пользователя, когда аккумулятор почти разряжен и требует зарядки.
Подключения
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Функция подключения BrushSync
Технология интеллектуального датчика
Поддержка ПО
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