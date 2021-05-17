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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9913/18

    Еще более здоровые и белые зубы

    Представляем самую элегантную электрическую зубную щетку Philips Sonicare с функцией отбеливания. Лучший уход за полостью рта, оптимальная чистка, а также рекомендации в режиме реального времени.

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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка

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    Еще более здоровые и белые зубы

    Более белые зубы всего через 1 день****

    • Удобное приложение для чистки зубов*****
    • Встроенный датчик давления
    • Распознавание чистящей насадки
    • 4 режима, 3 уровня интенсивности
    Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

    Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

    Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Contol. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

    Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

    Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах*.

    Создавайте и поддерживайте здоровые привычки

    Создавайте и поддерживайте здоровые привычки

    DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет отслеживать регулярность чисток и ваш прогресс.

    Персонализированная чистка зубов

    Персонализированная чистка зубов

    DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

    BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

    BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

    Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку W3 Premium White. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление) для эффективного отбеливания ваших зубов.

    Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

    Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

    DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

    Простая зарядка и стильный дизайн

    Простая зарядка и стильный дизайн

    Щетку DiamondClean 9000 можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).

    • Подключения

      Беспроводная технология Bluetooth®
      Обучающее приложение

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней***
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Совместимость

      Совместимость с ОС Android
      • Телефоны на базе ОС Android
      • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
      Совместимость с ОС iOS
      • iPad 3-го или более высокого поколения
      • iPhone 4S или более поздней версии
      • с iOS7 или более поздней версией
      • с операционной системой версии iOS7

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Индикатор замены
      • Для наилучших результатов
      • в качестве напоминания загорается значок

    • В комплекте

      Ручка
      1 DiamondClean 9000
      Насадки
      C3 Premium Plaque Control, 2 шт.
      Стакан с зарядной базой
      1
      Дорожный футляр
      Дорожный зарядный чехол с USB
      База для зарядки
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 10 раз больше налета*
      Эффект осветления
      Более белые зубы за 1 день****
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      BrushPacer и SmarTimer
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      3 уровня интенсивности
      • Высокий
      • Средняя
      • Низкий
      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
      Обеспечивает максимально тщательную чистку
      Gum Health
      Обеспечивает бережную и эффективную чистку десен
      White+ (Осветление+)
      Для удаления потемнений

    • Технология интеллектуального датчика

      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку
      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      Технология BrushSync
      • Синхронизация зубной щетки и
      • чистящих насадок

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

    Badge-D2C

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    • по сравнению с обычной зубной щеткой
    • * по сравнению с DiamondClean
    • *** в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой
    • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
    • ****Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.
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