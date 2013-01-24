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LED Inspection lamps

Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH20

LPL12X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH20

    LPL12X1

    Качественный свет для качественной работы

    Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    LED Inspection lamps Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH20

    Качественный свет для качественной работы

    Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    LED Inspection lamps Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH20

    Качественный свет для качественной работы

    Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактный беспроводной фонарь для профессионального использования

      • Высококачественный светодиод
      • 200 лм
      • Выдвижной крючок на 360° и магнит
      • Компактный дизайн
      Широкий угол светового луча: до 70°

      Широкий угол светового луча: до 70°

      Широкий угол светового луча (70°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP65

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP65

      Водонепроницаемый светодиодный фонарь, соответствующий стандарту IP65.

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Универсальный зажим на 360° и магнитный крюк

      Регулируемый выдвижной крюк крепится под разными углами и позволяет разместить этот профессиональный фонарь на любой поверхности, а ваши руки при этом останутся свободными.

      Мощный светодиодный свет до 200 люмен

      Высокомощные светодиоды излучают белый свет 200 люмен и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        26,9  см
        Ширина
        16,5  см
        Высота
        12,1  см
        Вес брутто
        1,19  кг
        GTIN
        1 87 27900 38946 0

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL12X1
        Код для заказа
        38946331

      • Электрические характеристики

        Время зарядки батареи
        4  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 3 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        2,4  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        70  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Интенсивность света (форсированный режим)
        350 люкс на расстоянии 0,5 м
        Световая отдача
        200  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        2870  г
        Высота
        17,3  см
        Длина
        28,9  см
        Ширина
        26,9  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900389463
        EAN3
        8727900389470

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        3,8  см
        Длина
        19  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        360  г
        Ширина
        6,3  см
        Вес (без элементов питания)
        210  г

      • Описание продукта

        Крючок
        Универсальное крепление-крюк
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        1
        Использовать при температуре
        От -10 до 40  °C
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH

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