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Качественный свет для качественной работы
Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Беспроводной светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией предназначен для профессионального использования. Полоска светодиодов излучает мощный однородный луч света, которого достаточно для освещения любого пространства. Узнать обо всех преимуществах
Широкий угол светового луча (70°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.
Водонепроницаемый светодиодный фонарь, соответствующий стандарту IP65.
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
Регулируемый выдвижной крюк крепится под разными углами и позволяет разместить этот профессиональный фонарь на любой поверхности, а ваши руки при этом останутся свободными.
Высокомощные светодиоды излучают белый свет 200 люмен и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
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