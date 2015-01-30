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    LED Inspection lamps Проводная лампа для капота CBL50

    LPL24X1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали.

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    LED Inspection lamps Проводная лампа для капота CBL50

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    Качественный свет для качественной работы

    Профессиональный осветительный прибор

    • Высококачественный светодиод
    • Высокий световой поток 900 лм
    • Телескопический держатель с крюками
    • Ультратонкий дизайн
    Широкий угол светового луча: до 100°

    Широкий угол светового луча: до 100°

    Широкий угол светового луча 100° позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

    Прочный алюминиевый корпус

    Прочный алюминиевый корпус

    Прочный корпус рассчитан на использование в сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK07.

    Гибкий монтаж: от 1,2 до 1,7 метров

    Гибкий монтаж: от 1,2 до 1,7 метров

    Гибкий монтаж от 1,2 до 1,7 метров обеспечивает удобное расположение во время работы, а мягкое покрытие защищает от появления на автомобиле следов.

    Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

    Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

    Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

    Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.

    Качественный светодиодный свет: до 900 люмен

    Мощные светодиоды обеспечивают световой поток 900 люмен, поэтому вы можете быть уверены, что не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

    Победите темноту с помощью мягкого естественного света

    Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

    • Описание продукта

      Крючок
      2 съемных магнита
      Класс ударопрочности (IK)
      IK07
      Степень защиты корпуса (IP)
      IP54
      Магнит
      Да
      Материалы и отделка
      Корпус из алюминия
      Использовать при температуре
      От -10 до 40  °C
      Линейка продукции
      CBL
      Устойчивость к воздействию:
      • жир
      • масло
      • растворители
      Технология
      Светодиодная

    • Световые характеристики

      Угол освещения
      100  градусов
      Цветовая температура
      6500  K
      Световая отдача
      900  лм
      Срок службы светодиода
      10000  часов

    • Электрические характеристики

      напряжение
      100—240  В
      мощность в ваттах
      15  Вт
      Источник питания
      Кабель
      Тип вилки питания
      Евросоюз

    • потребляемая мощность

      маркировка энергоэффективности
      A+
      потребление энергии за 1000 ч
      14,8  кВт/ч

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      LPL24X1
      Код для заказа
      39066731

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900390667
      EAN3
      8727900390674

    • Информация об упакованном продукте

      Высота
      120  см
      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      6
      Длина кабеля
      5  м
      Вес (с кабелем)
      1000  г
      Вес (без кабеля)
      500  г
      Размер
      Стандартная лампа

    • Внешняя упаковка

      Длина
      120  см
      Ширина
      32  см
      Высота
      25  см
      Вес брутто
      11.9  кг
      GTIN
      1 87 27900 39066 4
      Количество потребительских упаковок
      6

    • Информация об упаковке

      Длина
      119.5  см
      Ширина
      25  см
      Высота
      32  см
      Вес брутто одного изделия
      12200  г

    Badge-D2C

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