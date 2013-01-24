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LED Inspection lamps

Проводная лампа для капота CBL50

LPL24X1
1 награда
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Проводная лампа для капота CBL50

    LPL24X1
    1 награда

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    LED Inspection lamps Проводная лампа для капота CBL50

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    LED Inspection lamps Проводная лампа для капота CBL50

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Профессиональный осветительный прибор

      • Высококачественный светодиод
      • Высокий световой поток 900 лм
      • Телескопический держатель с крюками
      • Ультратонкий дизайн
      Широкий угол светового луча: до 100°

      Широкий угол светового луча: до 100°

      Широкий угол светового луча 100° позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

      Прочный алюминиевый корпус

      Прочный алюминиевый корпус

      Прочный корпус рассчитан на использование в сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK07.

      Гибкий монтаж: от 1,2 до 1,7 метров

      Гибкий монтаж: от 1,2 до 1,7 метров

      Гибкий монтаж от 1,2 до 1,7 метров обеспечивает удобное расположение во время работы, а мягкое покрытие защищает от появления на автомобиле следов.

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.

      Качественный светодиодный свет: до 900 люмен

      Мощные светодиоды обеспечивают световой поток 900 люмен, поэтому вы можете быть уверены, что не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        120  см
        Ширина
        32  см
        Высота
        25  см
        Вес брутто
        11,9  кг
        GTIN
        1 87 27900 39066 4

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL24X1
        Код для заказа
        39066731

      • Электрические характеристики

        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Кабель
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        15  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        100  градусов
        Цветовая температура
        6500  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Световая отдача
        900  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        12 200  г
        Высота
        32  см
        Длина
        119,5  см
        Ширина
        25  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900390667
        EAN3
        8727900390674

      • Информация об упакованном продукте

        Длина кабеля
        5  м
        Высота
        120  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с кабелем)
        1000  г
        Вес (без кабеля)
        500  г
        Размер
        Стандартная лампа

      • Описание продукта

        Крючок
        2 съемных магнита
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Корпус из алюминия
        Использовать при температуре
        От -10 до 40  °C
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        CBL

      • потребляемая мощность

        маркировка энергоэффективности
        A+
        потребление энергии за 1000 ч
        14,8  кВт/ч

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