LPL24X1
Качественный свет для качественной работы
Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали.Узнать обо всех преимуществах
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Широкий угол светового луча 100° позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.
Прочный корпус рассчитан на использование в сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK07.
Гибкий монтаж от 1,2 до 1,7 метров обеспечивает удобное расположение во время работы, а мягкое покрытие защищает от появления на автомобиле следов.
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.
Мощные светодиоды обеспечивают световой поток 900 люмен, поэтому вы можете быть уверены, что не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
потребляемая мощность
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