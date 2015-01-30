LPL27SPAREX1
Качественный свет для качественной работы
Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней.Узнать обо всех преимуществах
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Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.
Аккумулятор LifeP04 быстро заряжается и экономит энергию. Поскольку модули заряжаются быстро, как только один из них будет заряжен и готов к работе, вы сразу можете им воспользоваться.
Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит позволяют избавиться от теней на рабочем месте, обеспечивая безопасность и эффективность работы.
Благодаря надежному фиксирующемуся крюку вы сможете закрепить модуль на любой поверхности, освобождая руки для работы.
Теперь ваша лампа не потеряется, ведь ее гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению.
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
Световой поток одного модуля в системе MDLS составляет 120 (250) люмен в стандартном (форсированном) режиме. В стандартном (форсированном) режиме время работы составляет 6 (3) ч.
Мощный светодиод разработан для того, чтобы обеспечить повышенную световую отдачу и плотный световой поток для направленного и интенсивного освещения.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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