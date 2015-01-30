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    Professional MDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE

    LPL27SPAREX1

    Качественный свет для качественной работы

    Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней.

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    Professional MDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE

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    Качественный свет для качественной работы

    Профессиональная система освещения "всё в одном"

    • Высококачественный светодиод
    • 250 лм (форсированный), 120 лм (Eco)
    • Запасной перезаряжаемый модуль — 1шт.
    • Яркий цветовой дизайн
    Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

    Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

    Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.

    Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

    Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

    Аккумулятор LifeP04 быстро заряжается и экономит энергию. Поскольку модули заряжаются быстро, как только один из них будет заряжен и готов к работе, вы сразу можете им воспользоваться.

    Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит

    Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит

    Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит позволяют избавиться от теней на рабочем месте, обеспечивая безопасность и эффективность работы.

    Надежный фиксирующийся крюк

    Надежный фиксирующийся крюк

    Благодаря надежному фиксирующемуся крюку вы сможете закрепить модуль на любой поверхности, освобождая руки для работы.

    Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

    Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

    Теперь ваша лампа не потеряется, ведь ее гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению.

    Ударопрочность по стандарту IK07

    Ударопрочность по стандарту IK07

    Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

    Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

    Световой поток одного модуля: до 250 люмен

    Световой поток одного модуля в системе MDLS составляет 120 (250) люмен в стандартном (форсированном) режиме. В стандартном (форсированном) режиме время работы составляет 6 (3) ч.

    Качественный светодиодный свет: до 350 люмен

    Мощный светодиод разработан для того, чтобы обеспечить повышенную световую отдачу и плотный световой поток для направленного и интенсивного освещения.

    Победите темноту с помощью мягкого естественного света

    Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

    • Описание продукта

      Крючок
      Надежный фиксирующийся крюк
      Класс ударопрочности (IK)
      IK07
      Степень защиты корпуса (IP)
      IP54
      Магнит
      Да
      Материалы и отделка
      Корпус из алюминия
      Количество светодиодов
      1
      Использовать при температуре
      от -20 до 60  °C
      Ориентационное освещение
      Держатель вращается на 300°
      Линейка продукции
      • MDLS
      • Professional
      Устойчивость к воздействию:
      • жир
      • масло
      • растворители
      Технология
      Светодиодная

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      6000  K
      Световая отдача
      250  лм
      Срок службы светодиода
      До 10 000  часов

    • Электрические характеристики

      напряжение
      100—240  В
      мощность в ваттах
      3,7  Вт
      Источник питания
      Аккумулятор
      Время работы от аккумулятора
      До 6 часов
      Время зарядки батареи
      2  часов
      Тип элемента питания
      Литиевая
      Емкость аккумулятора
      1800  mAh
      Тип вилки питания
      Евросоюз

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      LPL27SPAREX1
      Код для заказа
      39212833

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900392128
      EAN3
      8727900392135

    • Информация об упакованном продукте

      Высота
      8.7  см
      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      2
      Диаметр
      6.5  см
      Вес (с элементами питания)
      220  г
      Размер
      Стандартная лампа

    • Информация об упаковке

      Длина
      18.6  см
      Ширина
      7.8  см
      Высота
      11.3  см
      Вес брутто одного изделия
      740  г

    Badge-D2C

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