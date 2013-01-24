Победите темноту с помощью мягкого естественного света

Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 оснащен мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света для освещения мельчайших деталей. Яркий свет равномерно распределяется по помещению, гарантируя прекрасный обзор и освещая каждую деталь с высокой точностью. Светодиоды излучают приятный для глаз, естественный белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе и сокращает нагрузку на глаза.