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LED Inspection lamps

Фонарь Penlight Premium Gen2, работа от аккумулятора

LPL28RECHX1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Фонарь Penlight Premium Gen2, работа от аккумулятора

    LPL28RECHX1

    Качественный свет для качественной работы

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Фонарь Penlight Premium Gen2, работа от аккумулятора

    Качественный свет для качественной работы

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Фонарь Penlight Premium Gen2, работа от аккумулятора

    Качественный свет для качественной работы

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактное и удобное светодиодное решение с поддержкой зарядки через USB

      • Высококачественный светодиод
      • 145 лм и точечный луч 120 лм
      • Прочный алюминиевый корпус
      • Зарядка через USB
      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Широкий угол светового луча: до 90°

      "Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает угол светового луча 90° и освещает широкое пространство, чтобы вы могли легко провести быстрый профессиональный осмотр".

      Яркий направленный свет: 120 люмен

      Вы недовольны качеством направленного света? Теперь эти волнения останутся в стороне: усовершенствованная световая указка Penlight Premium Gen2 излучает мощный фокусированный луч света 120 люмен, позволяя рассмотреть даже самые мелкие детали. Ультратонкий корпус Philips Penlight Gen2 обеспечивает удобное освещение даже самых узких пространств, а мощный светодиод гарантирует оптимальный уровень освещенности.

      Качественный светодиодный свет: до 145 люмен

      Не упустите возможность! Компактный и эффективный инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает невероятно высокий световой поток 145 люмен благодаря высококачественным белым светодиодам. Это компактное устройство поможет вам рассмотреть даже самые мелкие детали.

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Philips Penlight Premium Gen2 соответствует стандарту IP54. Ультратонкий корпус инспекционного фонаря является водо- и пыленепроницаемым, поэтому вы сможете использовать его в любых условиях — как в мастерской, так и на улице.

      Возможность использования уже через 2 часа

      Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 — единственное компактное устройство, оснащенное аккумулятором для быстрой зарядки. Фонарь заряжается в течение 2 часов и работает в автономном режиме до 6 часов. Ежедневная быстрая подзарядка обеспечивает эффективную работу надежного инспекционного фонаря Philips Penlight Premium Gen2.

      Поворотный крюк с магнитом, 80°

      Благодаря поворотному крюку 80° с магнитом инспекционный фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы вам было удобнее работать.

      Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

      "Теперь ваше устройство не потеряется, ведь его гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению. Самый лучший инспекционный фонарь всегда будет у вас под рукой!"

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 оснащен мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света для освещения мельчайших деталей. Яркий свет равномерно распределяется по помещению, гарантируя прекрасный обзор и освещая каждую деталь с высокой точностью. Светодиоды излучают приятный для глаз, естественный белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе и сокращает нагрузку на глаза.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        4
        Вес брутто
        1,344  кг
        GTIN
        1 87 27900 39220 0

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL28RECHX1
        Код для заказа
        39220394

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1200  мА-ч
        Время зарядки батареи
        2  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 6 часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип кабеля для зарядки
        Порт Micro-USB
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        5  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        80  градусов
        Угол луча (точечный луч)
        15  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        До 10 000  часов
        Световая отдача
        145  лм
        Световой поток (точечный луч)
        120  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1344  г

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900392203
        EAN3
        8727900392210

      • Информация об упакованном продукте

        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        4
        Вес (с элементами питания)
        107  г
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Крючок
        Поворотное крепление, 80°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочный металлический корпус
        Количество светодиодов
        5
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        Фонарь Penlight

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