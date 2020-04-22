LPL29B1
Качественный свет для качественной работы
Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips — идеальное решение для проведения ремонта, если вам необходимо, чтобы руки были свободны. Луч света легко направить благодаря поворотному держателю лампы (90°). Форсированный режим и режим Eco, а также широкий угол светового луча для превосходного освещения рабочего пространства.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Налобный светодиодный фонарь Philips HDL10 излучает светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме, чтобы вы могли разглядеть даже самые мелкие детали.
В режиме Eco налобный светодиодный фонарь излучает свет 50 лм, что обеспечивает оптимальный уровень освещенности для быстрых проверок. Мягкий свет избавит от ощущения усталости во время тщательных осмотров.
Налобный светодиодный фонарь Philips работает от трех щелочных батарей, которые легко заменять. Для вашего удобства батареи входят в комплект.
Благодаря поворотному держателю лампы (90°) угол и направление освещения можно регулировать.
Широкий угол светового луча: до 50°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.
Благодаря трем эластичным широким ремешкам вы сможете легко отрегулировать оголовье для комфортной и надежной посадки.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Philips HDL10 оснащен долговечным светодиодом, который излучает свет в течение 10 000 часов.
Фонарь HDL10 оснащен держателем для ориентационного освещения, который устанавливается под углом 90°, а угол луча составляет 50° — все это превращает фонарь в многонаправленную систему для оптимального светодиодного освещения рабочего пространства.
Водонепроницаемый светодиодный налобный фонарь Philips сохраняет функциональность даже при попадании на него жидкости.
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