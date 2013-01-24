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LED Inspection lamps

Компактный фонарь RCH5 с аккумулятором

LPL32X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Компактный фонарь RCH5 с аккумулятором

    LPL32X1

    Качественный свет для качественной работы

    Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    LED Inspection lamps Компактный фонарь RCH5 с аккумулятором

    Качественный свет для качественной работы

    Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    LED Inspection lamps Компактный фонарь RCH5 с аккумулятором

    Качественный свет для качественной работы

    Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактный светодиодный инспекционный фонарь с аккумулятором

      • Высококачественный светодиод
      • 110 лм (форсированный)/55 лм (Eco)
      • Новый универсальный дизайн (180°)
      • Тонкая конструкция и компактный размер
      Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)

      Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)

      Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°

      Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°

      Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.

      Режим Eco и форсированный режим: 110/55 лм

      Режим Eco и форсированный режим: 110/55 лм

      Светодиоды излучают белый свет 110 лм в форсированном режиме и 55 лм в режиме Eco и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Надежный литий-ионный аккумулятор

      Надежный литий-ионный аккумулятор

      Светодиодный фонарь Philips RCH5 с аккумулятором работает от высокоемкого литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти, которого хватает примерно на 300 циклов зарядки.

      Полная зарядка занимает 2,5 часа

      Полная зарядка занимает 2,5 часа

      Компактный светодиодный фонарь Philips всегда будет у вас под рукой. Питание выполняется от высокоемкого литий-ионного аккумулятора, поэтому для полной зарядки светодиодного инспекционного фонаря RCH5 требуется около 2,5 часов. Светодиодное освещение для высокой производительности.

      До 5 часов автономной работы

      До 5 часов автономной работы

      Форсированный режим: 2,5 часа; нормальный режим: 5 часов

      Прочное магнитное крепление на подвижной нижней панели

      Прочное магнитное крепление на подвижной нижней панели

      Новое прочное магнитное крепление позволяет устанавливать инструмент на металлических поверхностях, чтобы освободить руки во время работы.

      Широкий угол светового луча: до 120°

      Широкий угол светового луча: до 120°

      Широкий угол светового луча: до 120°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Клипса для крепления к поясу для максимального удобства

      Благодаря клипсе для крепления к поясу на задней панели фонарь Philips RCH5 всегда будет у вас под рукой.

      Высококачественный светодиод SMD — 3 шт.

      Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH5 оснащен светодиодной технологией SMD, которая гарантирует яркость света, долговечность изделия и низкое энергопотребление.

      Ультратонкий светодиодный фонарь 13 мм

      Благодаря ультратонкому корпусу 13 мм светодиодный инспекционный фонарь RCH5 удобно держать в руке; кроме того, он легко помещается в карман.

      Компактный размер: длина 120 мм

      Благодаря компактному размеру беспроводной светодиодный инспекционный фонарь невероятно удобен в использовании.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL32X1
        Код для заказа
        39386631

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1000  мА-ч
        Время зарядки батареи
        2,5  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 5 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Тип кабеля для зарядки
        USB
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        1,5  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        120  градусов
        Цветовая температура
        6500  K
        Срок службы светодиода
        До 50 000  часов
        Световая отдача
        110  лм
        Световой поток (режим Eco)
        55  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1370  г
        Высота
        18,5  см
        Длина
        16  см
        Ширина
        14  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900393866
        EAN3
        8727900393873

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        5,9  см
        Длина
        2,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        164  г
        Ширина
        12  см
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвигающийся крюк, 360°
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP20
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Электрические характеристики
        Количество светодиодов
        3
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Ориентационное освещение
        Основание поворачивается на 180°
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH

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