LPL32X1
Качественный свет для качественной работы
Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы.Узнать обо всех преимуществах
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Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.
Светодиоды излучают белый свет 110 лм в форсированном режиме и 55 лм в режиме Eco и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Светодиодный фонарь Philips RCH5 с аккумулятором работает от высокоемкого литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти, которого хватает примерно на 300 циклов зарядки.
Компактный светодиодный фонарь Philips всегда будет у вас под рукой. Питание выполняется от высокоемкого литий-ионного аккумулятора, поэтому для полной зарядки светодиодного инспекционного фонаря RCH5 требуется около 2,5 часов. Светодиодное освещение для высокой производительности.
Форсированный режим: 2,5 часа; нормальный режим: 5 часов
Новое прочное магнитное крепление позволяет устанавливать инструмент на металлических поверхностях, чтобы освободить руки во время работы.
Широкий угол светового луча: до 120°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.
Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Благодаря клипсе для крепления к поясу на задней панели фонарь Philips RCH5 всегда будет у вас под рукой.
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH5 оснащен светодиодной технологией SMD, которая гарантирует яркость света, долговечность изделия и низкое энергопотребление.
Благодаря ультратонкому корпусу 13 мм светодиодный инспекционный фонарь RCH5 удобно держать в руке; кроме того, он легко помещается в карман.
Благодаря компактному размеру беспроводной светодиодный инспекционный фонарь невероятно удобен в использовании.
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Световые характеристики
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