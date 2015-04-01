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    LED Inspection lamps Компактный фонарь RCH5 с аккумулятором

    LPL32X1

    Качественный свет для качественной работы

    Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы.

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    LED Inspection lamps Компактный фонарь RCH5 с аккумулятором

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    Качественный свет для качественной работы

    Компактный светодиодный инспекционный фонарь с аккумулятором

    • Высококачественный светодиод
    • 110 лм (форсированный)/55 лм (Eco)
    • Новый универсальный дизайн (180°)
    • Тонкая конструкция и компактный размер
    Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)

    Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)

    Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

    Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°

    Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°

    Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.

    Режим Eco и форсированный режим: 110/55 лм

    Режим Eco и форсированный режим: 110/55 лм

    Светодиоды излучают белый свет 110 лм в форсированном режиме и 55 лм в режиме Eco и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

    Надежный литий-ионный аккумулятор

    Надежный литий-ионный аккумулятор

    Светодиодный фонарь Philips RCH5 с аккумулятором работает от высокоемкого литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти, которого хватает примерно на 300 циклов зарядки.

    Полная зарядка занимает 2,5 часа

    Полная зарядка занимает 2,5 часа

    Компактный светодиодный фонарь Philips всегда будет у вас под рукой. Питание выполняется от высокоемкого литий-ионного аккумулятора, поэтому для полной зарядки светодиодного инспекционного фонаря RCH5 требуется около 2,5 часов. Светодиодное освещение для высокой производительности.

    До 5 часов автономной работы

    До 5 часов автономной работы

    Форсированный режим: 2,5 часа; нормальный режим: 5 часов

    Прочное магнитное крепление на подвижной нижней панели

    Прочное магнитное крепление на подвижной нижней панели

    Новое прочное магнитное крепление позволяет устанавливать инструмент на металлических поверхностях, чтобы освободить руки во время работы.

    Широкий угол светового луча: до 120°

    Широкий угол светового луча: до 120°

    Широкий угол светового луча: до 120°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.

    Победите темноту с помощью мягкого естественного света

    Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

    Клипса для крепления к поясу для максимального удобства

    Благодаря клипсе для крепления к поясу на задней панели фонарь Philips RCH5 всегда будет у вас под рукой.

    Высококачественный светодиод SMD — 3 шт.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH5 оснащен светодиодной технологией SMD, которая гарантирует яркость света, долговечность изделия и низкое энергопотребление.

    Ультратонкий светодиодный фонарь 13 мм

    Благодаря ультратонкому корпусу 13 мм светодиодный инспекционный фонарь RCH5 удобно держать в руке; кроме того, он легко помещается в карман.

    Компактный размер: длина 120 мм

    Благодаря компактному размеру беспроводной светодиодный инспекционный фонарь невероятно удобен в использовании.

    • Описание продукта

      Крючок
      Выдвигающийся крюк, 360°
      Степень защиты корпуса (IP)
      IP20
      Магнит
      Да
      Материалы и отделка
      Электрические характеристики
      Количество светодиодов
      3
      Использовать при температуре
      От - 10 до 50  °C
      Ориентационное освещение
      Основание поворачивается на 180°
      Линейка продукции
      RCH
      Технология
      Светодиодная

    • Световые характеристики

      Угол освещения
      120  градусов
      Цветовая температура
      6500  K
      Световая отдача
      110  лм
      Световой поток (режим Eco)
      55  лм
      Срок службы светодиода
      До 50 000  часов

    • Электрические характеристики

      напряжение
      100—240  В
      мощность в ваттах
      1,5  Вт
      Источник питания
      Аккумулятор
      Время работы от аккумулятора
      До 5 часов
      Время зарядки батареи
      2,5  часов
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Емкость аккумулятора
      1000  mAh
      Тип вилки питания
      Евросоюз
      Тип кабеля для зарядки
      USB

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      LPL32X1
      Код для заказа
      39386631

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900393866
      EAN3
      8727900393873

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      2.5  см
      Ширина
      12  см
      Высота
      5.9  см
      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      6
      Вес (с элементами питания)
      164  г
      Размер
      Компактный

    • Информация об упаковке

      Длина
      16  см
      Ширина
      14  см
      Высота
      18.5  см
      Вес брутто одного изделия
      1370  г

    Badge-D2C

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