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MatchLine

LED-фонарь PJH20 для проверки цветовой гаммы

LPL39X1
  • Точная передача цвета. Создано для профессионалов. Точная передача цвета. Создано для профессионалов. Точная передача цвета. Создано для профессионалов.
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    MatchLine LED-фонарь PJH20 для проверки цветовой гаммы

    LPL39X1

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine PJH20 идеально подходит для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Два режима яркости помогут добиться качественного результата. Вы можете быстро выбирать нужный источник питания: аккумулятор или сетевое подключение. Узнать обо всех преимуществах

    MatchLine LED-фонарь PJH20 для проверки цветовой гаммы

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine PJH20 идеально подходит для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Два режима яркости помогут добиться качественного результата. Вы можете быстро выбирать нужный источник питания: аккумулятор или сетевое подключение. Узнать обо всех преимуществах

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine PJH20 идеально подходит для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Два режима яркости помогут добиться качественного результата. Вы можете быстро выбирать нужный источник питания: аккумулятор или сетевое подключение. Узнать обо всех преимуществах

    MatchLine LED-фонарь PJH20 для проверки цветовой гаммы

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine PJH20 идеально подходит для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Два режима яркости помогут добиться качественного результата. Вы можете быстро выбирать нужный источник питания: аккумулятор или сетевое подключение. Узнать обо всех преимуществах

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      Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

      Светодиодный фонарь с аккумулятором для малярных мастерских

      • Имитация естественного дневного света
      • 2300 лм (форсированный), 1200 лм (Eco)
      • С аккумулятором и длинным кабелем
      • Высокая устойчивость (IK09/IP67)

      Сочетайте цвета, словно вы работаете при дневном свете

      Благодаря новейшим светодиодным технологиям Lumiled и Luxeon SMD фонарь Philips MatchLine PJH20 излучает мощный белый свет, имеет высокий индекс цветопередачи и цветовую температуру 6000 К, как у естественного дневного света. Таким образом, фонарь MatchLine PJH20 обеспечивает комфортные условия работы: выполняйте покраску, полировку, очистку или локальную обработку участков при оптимальном освещении, как при дневном свете в ясный солнечный день. Фонарь не только обеспечивает высокую видимость — мягкий, белый, комфортный свет снижает нагрузку на глаза во время работы.

      Естественные цвета благодаря высокому значению индекса цветопередачи — 92

      Чем выше индекс цветопередачи (CRI), тем проще определить правильный цвет. Свет фонарей с низким индексом CRI может искажать цвета. Источники света, индекс CRI которых достигает значения 90 или выше, лучше всего подходят для выполнения работ, где требуется точная цветопередача. Фонарь Philips MatchLine PJH20 оснащен 48 светодиодами Lumiled Luxeon и излучает свет с индексом 92. Такой мощный источник света гарантирует точную и естественную передачу цветов, поэтому вы сможете легко и быстро подбирать нужный цвет без использования спектрометра и качественно и безошибочно выполнять свою работу.

      Два режима освещения (2300/1200 люмен) для выполнения разных задач

      Philips MatchLine PJH20 позволяет настроить световой поток в соответствии с выполняемой задачей. Более мощный форсированный режим (2300 люмен) идеально подходит для освещения больших участков, определения оттенков цвета или тщательной проверки выполненных покрасочных работ. В стандартном режиме (1200 люмен) излучается яркий, но более мягкий свет для повседневных работ, а заряд аккумулятора расходуется более экономично.

      Широкий угол светового луча (90°) для освещения всей рабочей поверхности

      Благодаря широкому углу светового луча (90°) обеспечивается равномерное и однородное освещение частей корпуса автомобиля. Вы не только заметите даже самые мелкие недочеты на деталях автомобиля, но и сможете сразу обрабатывать крупные участки.

      Матовый фильтр уменьшает образование бликов и снижает нагрузку на глаза

      Глаза сильно напрягаются и быстро устают, когда вам в течение долгого времени приходится смотреть на отражающую поверхность при ярком освещении. Фонарь Philips MatchLine PJH20 оснащен матовым фильтром, который защищает зрение за счет уменьшения образования бликов и отражений, похожих на зеркальные. Таким образом, вы сможете работать в комфортных условиях намного дольше.

      Быстрый выбор нужного источника питания: аккумулятор или сетевое подключение

      Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Отключите фонарь PJH20 от сети и переведите его в автономный режим. Литиевый аккумулятор гарантирует мощное освещение до 5 часов. Если для выполнения сложных задач требуется освещение в течение более длительного времени, вы любой момент можете подключить кабель Philips PJH20 к сети.

      Надежный корпус является ударопрочным и защищен от воздействия воды и пыли по стандартам IK09 и IP67

      Прочный корпус фонаря MatchLine PJH20 соответствует международному стандарту IK09 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент. Стандарт IP67 гарантирует влагостойкость изделия, также его поверхность защищена от воздействия растворителей и химических реагентов. MatchLine PJH20 — надежный осветительный прибор, который прослужит в течение долгого времени.

      Удобное крепление на штативе для регулировки угла освещения

      Фонарь MatchLine PJH20 оснащен удобным креплением на штативе, поэтому вы сможете отрегулировать направление освещения. Установите фонарь в нужное положение для работы в комфортных условиях.

      Удобное освещение благодаря 5-метровому кабелю

      Короткий кабель может сильно затруднять работу, особенно в малярных мастерских, где требуется универсальный и удобный инструмент. Фонарь MatchLine PJH20 оснащен толстым прочным 5-метровым кабелем, поэтому вы сможете подключить его к сети и использовать в любом удобном месте автомастерской.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL39X1
        Код для заказа
        39609631

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        7800  мА-ч
        Время зарядки батареи
        3,5  часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип вилки питания
        постоянный ток
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        мощность в ваттах
        20  Вт
        напряжение
        8,4  В
        Время работы от аккумулятора
        2 ч/4 ч

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        90°  градусов
        Угол луча (точечный луч)
        n/a (не применимо)  градусов
        Срок службы светодиода
        До 50 000  часов
        Световая отдача
        2300  лм
        Световой поток (режим Eco)
        1200  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1800  г
        Высота
        9,5  см
        Длина
        37,0  см
        Ширина
        26,0  см

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900396102

      • Информация об упакованном продукте

        Длина кабеля
        5  м
        Высота
        5,8  см
        Длина
        20,3  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с кабелем)
        1900  г
        Вес (без кабеля)
        1350  г
        Ширина
        20,2  см

      • Описание продукта

        Крючок
        нет
        Класс ударопрочности (IK)
        IK09
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        алюминий и поликарбонат
        Количество светодиодов
        48
        Использовать при температуре
        лампа: от -20° до 60  °C
        Ориентационное освещение
        Да
        Устойчивость к воздействию:
        • растворители
        • Химические вещества
        Технология
        Светодиодная
        Оголовье
        n/a (не применимо)

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