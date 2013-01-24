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Качественный свет для качественной работы
Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональная гибридная светодиодная лампа для капота Philips CBH51 — это 32 мощных светодиода, обеспечивающих яркий белый свет и широкий угол освещения. Естественный белый свет 6000 К позволит вам работать с отличной видимостью и снизит нагрузку на глаза.
Лампа Philips CBH51 с 32 высококачественными светодиодами и белым светом обладает двумя режимами мощности. Форсированный режим обеспечивает мощный световой поток 1200 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать лампу без подключения к сети в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (500 люмен) вы сможете пользоваться высококачественным ярким освещением на протяжении почти 5,5 часов.
Лампа Philips CBH51 обеспечивает широкий угол светового луча (120°), что превосходно подходит для освещения всей рабочей поверхности. Благодаря яркому свету вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей.
Вам необходимо свободно перемещаться по мастерской во время работы? Это не проблема — просто отключите Philips CBH51 от сети. Аккумулятор гарантирует беспроводное использование на протяжении 5,5 часов.
В комплектацию Philips CBH51 входит длинный и прочный 5-метровый кабель для обеспечения постоянного освещения во время работы. Как и сама лампа, он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской и устойчив к воздействию различных химических реагентов, например углеводородов.
Прочный алюминиевый корпус лампы Philips CBH51 соответствует международному стандарту ударопрочности IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.
Philips CBH51 соответствует международному стандарту IP54 по защите от брызг и пыли. Эта лампа, созданная в жестких условиях производства с использованием нескольких изоляционных процессов, не допускает попадания воды и пыли.
Лампа Philips CBH51 крайне устойчива к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Она создана с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.
В комплектацию Philips CBH51 входит встроенное телескопическое крепление, длина которого регулируется в диапазоне от 1,1 до 1,8 метра. Внутренняя поверхность крючков прорезинена, поэтому они не оставят царапин на автомобиле. Для обеспечения улучшенной видимости лампу, закрепленную с помощью крючков, можно поворачивать на 360°.
Световые характеристики
Электрические характеристики
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