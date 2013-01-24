Регулируемое крепление: от 1,1 до 1,8 метра

В комплектацию Philips CBH51 входит встроенное телескопическое крепление, длина которого регулируется в диапазоне от 1,1 до 1,8 метра. Внутренняя поверхность крючков прорезинена, поэтому они не оставят царапин на автомобиле. Для обеспечения улучшенной видимости лампу, закрепленную с помощью крючков, можно поворачивать на 360°.