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LED Professional Work Light

Гибридная алюминиевая LED-лампа для капота CBH 51

LPL45X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Professional Work Light Гибридная алюминиевая LED-лампа для капота CBH 51

    LPL45X1

    Качественный свет для качественной работы

    Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Гибридная алюминиевая LED-лампа для капота CBH 51

    Качественный свет для качественной работы

    Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Гибридная алюминиевая LED-лампа для капота CBH 51

    Качественный свет для качественной работы

    Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Проводное и беспроводное профессиональное освещение для капота

      • 32 высококачественных светодиода
      • Два режима: проводной и беспроводной
      • 1200 лм, угол светового луча 120°
      • Встроенный телескопический крючок
      Победите темноту с помощью яркого естественного света

      Победите темноту с помощью яркого естественного света

      Профессиональная гибридная светодиодная лампа для капота Philips CBH51 — это 32 мощных светодиода, обеспечивающих яркий белый свет и широкий угол освещения. Естественный белый свет 6000 К позволит вам работать с отличной видимостью и снизит нагрузку на глаза.

      32 высококачественных светодиода: световой поток до 1200 люмен

      32 высококачественных светодиода: световой поток до 1200 люмен

      Лампа Philips CBH51 с 32 высококачественными светодиодами и белым светом обладает двумя режимами мощности. Форсированный режим обеспечивает мощный световой поток 1200 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать лампу без подключения к сети в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (500 люмен) вы сможете пользоваться высококачественным ярким освещением на протяжении почти 5,5 часов.

      Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 120°

      Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 120°

      Лампа Philips CBH51 обеспечивает широкий угол светового луча (120°), что превосходно подходит для освещения всей рабочей поверхности. Благодаря яркому свету вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей.

      До 5,5 часов удобной беспроводной работы

      До 5,5 часов удобной беспроводной работы

      Вам необходимо свободно перемещаться по мастерской во время работы? Это не проблема — просто отключите Philips CBH51 от сети. Аккумулятор гарантирует беспроводное использование на протяжении 5,5 часов.

      Надежный 5-метровый кабель для тяжелых эксплуатационных условий

      Надежный 5-метровый кабель для тяжелых эксплуатационных условий

      В комплектацию Philips CBH51 входит длинный и прочный 5-метровый кабель для обеспечения постоянного освещения во время работы. Как и сама лампа, он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской и устойчив к воздействию различных химических реагентов, например углеводородов.

      Прочный алюминиевый корпус для высокой ударопрочности по стандарту IK07

      Прочный алюминиевый корпус для высокой ударопрочности по стандарту IK07

      Прочный алюминиевый корпус лампы Philips CBH51 соответствует международному стандарту ударопрочности IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.

      Защита от брызг и пыли по стандарту IP54

      Защита от брызг и пыли по стандарту IP54

      Philips CBH51 соответствует международному стандарту IP54 по защите от брызг и пыли. Эта лампа, созданная в жестких условиях производства с использованием нескольких изоляционных процессов, не допускает попадания воды и пыли.

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Лампа Philips CBH51 крайне устойчива к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Она создана с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.

      Регулируемое крепление: от 1,1 до 1,8 метра

      Регулируемое крепление: от 1,1 до 1,8 метра

      В комплектацию Philips CBH51 входит встроенное телескопическое крепление, длина которого регулируется в диапазоне от 1,1 до 1,8 метра. Внутренняя поверхность крючков прорезинена, поэтому они не оставят царапин на автомобиле. Для обеспечения улучшенной видимости лампу, закрепленную с помощью крючков, можно поворачивать на 360°.

      Технические характеристики

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        До 10 000 часов
        Интенсивность света (режим boost)
        1100 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        550 люкс на расстоянии 0,5 м
        Угол освещения
        120°
        Световой поток (режим Eco)
        500 люмен
        Световая отдача
        • 1200 люмен
        • СЛАЙДЕР

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        4400  мА-ч
        Время зарядки батареи
        До 2 часов
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 5,5 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Проводной режим и возможность зарядки
        Тип вилки питания
        Вилка европейского стандарта
        Источник питания
        Элемент питания
        напряжение
        3,7  В
        мощность в ваттах
        8  Вт

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа
        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь для капота

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL45X1
        Код для заказа
        39732131

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1547  г
        Высота
        12  см
        Длина
        11,75  см
        Ширина
        7,5  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900397321
        EAN3
        8727900397338

      • Информация об упакованном продукте

        Длина кабеля
        5  м
        Высота
        86,5 мм
        Длина
        1156 мм
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Размер
        • Компактный
        • Стандартная лампа
        Вес (с элементами питания)
        1300  г
        Вес (с кабелем)
        1300  г
        Вес (без кабеля)
        835  г
        Ширина
        62 мм

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвигающийся крюк, 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        32
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        CBH
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Свободные руки
        Крючок

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