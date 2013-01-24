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Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря регулируемому выдвижному крюку, который крепится под разными углами, фонарь можно повесить в любом месте. Сильный магнит в задней части устройства позволяет зафиксировать его на металлической поверхности и освободить руки для комфортной работы.
Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Фонарь RCH19 оснащен высококачественным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение 4 часов непрерывной работы. Если вы планируете работать дольше, переключите устройство в режим Eco и используйте его в течение 7 часов.
Фонарь Philips RCH19 крайне устойчив к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.
Корпус фонаря Philips RCH19 соответствует международному стандарту ударопрочности IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях. Удобный дизайн снижает риск выронить устройство, а прочный корпус защищает устройство от повреждений, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.
Вращающийся на 180° фонарь Philips RCH19 позволяет освещать даже самые узкие участки. Теперь, выполняя ремонт двигателя или внутренних систем автомобиля, вы сможете осветить даже самые мелкие детали и труднодоступные участки.
Philips RCH19 обеспечивает широкий угол светового луча — 90°, благодаря чему этот фонарь обеспечивает освещение всей рабочей зоны. Яркий луч белого света позволит увидеть каждую деталь.
Фонарь Philips RCH19 с высококачественными светодиодами обладает двумя режимами мощности. Режим boost обеспечивает мощный световой поток 250 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать фонарь в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (120 люмен) вы сможете пользоваться первоклассным ярким освещением на протяжении почти 7 часов.
Фонарь Philips RCH19 с высококачественными светодиодами и аккумулятором обеспечивает яркий белый свет. Естественный белый свет 6000 К позволит вам работать с отличной видимостью и снизит нагрузку на глаза и предотвратит утомление.
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