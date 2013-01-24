До 7 часов удобной беспроводной работы

Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Фонарь RCH19 оснащен высококачественным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение 4 часов непрерывной работы. Если вы планируете работать дольше, переключите устройство в режим Eco и используйте его в течение 7 часов.