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LED Professional Work Light

Тонкий инспекционный фонарь RCH19 с аккумулятором

LPL46X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Professional Work Light Тонкий инспекционный фонарь RCH19 с аккумулятором

    LPL46X1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Тонкий инспекционный фонарь RCH19 с аккумулятором

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Тонкий инспекционный фонарь RCH19 с аккумулятором

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Ультратонкий рабочий фонарь с аккумулятором

      • Высококачественный светодиодный фонарь
      • Два режима: 250 лм и 120 лм
      • Время работы: 6 ч в режиме Eco
      • Универсальная тонкая конструкция

      Магнит и универсальный крючок позволяют освободить руки

      Благодаря регулируемому выдвижному крюку, который крепится под разными углами, фонарь можно повесить в любом месте. Сильный магнит в задней части устройства позволяет зафиксировать его на металлической поверхности и освободить руки для комфортной работы.

      До 7 часов удобной беспроводной работы

      Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Фонарь RCH19 оснащен высококачественным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение 4 часов непрерывной работы. Если вы планируете работать дольше, переключите устройство в режим Eco и используйте его в течение 7 часов.

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Фонарь Philips RCH19 крайне устойчив к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.

      Прочный корпус для высокой ударопрочности по стандарту IK07

      Корпус фонаря Philips RCH19 соответствует международному стандарту ударопрочности IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях. Удобный дизайн снижает риск выронить устройство, а прочный корпус защищает устройство от повреждений, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.

      Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков

      Вращающийся на 180° фонарь Philips RCH19 позволяет освещать даже самые узкие участки. Теперь, выполняя ремонт двигателя или внутренних систем автомобиля, вы сможете осветить даже самые мелкие детали и труднодоступные участки.

      Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 90°

      Philips RCH19 обеспечивает широкий угол светового луча — 90°, благодаря чему этот фонарь обеспечивает освещение всей рабочей зоны. Яркий луч белого света позволит увидеть каждую деталь.

      Качественные светодиоды обеспечивают яркий свет до 250 люмен

      Фонарь Philips RCH19 с высококачественными светодиодами обладает двумя режимами мощности. Режим boost обеспечивает мощный световой поток 250 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать фонарь в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (120 люмен) вы сможете пользоваться первоклассным ярким освещением на протяжении почти 7 часов.

      Победите темноту с помощью яркого естественного света

      Фонарь Philips RCH19 с высококачественными светодиодами и аккумулятором обеспечивает яркий белый свет. Естественный белый свет 6000 К позволит вам работать с отличной видимостью и снизит нагрузку на глаза и предотвратит утомление.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL46X1
        Код для заказа
        39823631

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        2100  мА-ч
        Источник питания
        • Элемент питания
        • Литий-ионный аккумулятор 18650
        мощность в ваттах
        3  Вт
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 4 часов
        напряжение
        3,65  В
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 7 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Кабель
        Время зарядки батареи
        До 3 часов

      • Световые характеристики

        Интенсивность света (форсированный режим)
        400 люкс на расстоянии 0,5 м
        Световая отдача
        250  лм
        Световой поток (режим Eco)
        120  лм
        Угол освещения
        90  градусов
        Интенсивность света (режим Eco)
        200 люкс на расстоянии 0,5 м
        Срок службы светодиода
        До 10 000 часов
        Световая отдача
        СЛАЙДЕР
        Цветовая температура
        6000 К

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        2077  г
        Высота
        18,2  см
        Длина
        20  см
        Ширина
        18  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900398236
        EAN3
        8727900398243

      • Информация об упакованном продукте

        Длина кабеля
        100  м
        Высота
        5,2  см
        Длина
        18,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        1
        Вес (с элементами питания)
        266  г
        Вес (с кабелем)
        266  г
        Вес (без кабеля)
        215,5  г
        Размер
        • Компактный
        • Стандартная лампа
        Ширина
        8

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвижной крюк на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        6
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH
        УФ-детектор утечки
        нет
        Свободные руки
        Крючок
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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