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    Ultinon Pro3021 светодиодные лампы для автомобильных фар

    LUM11005U3021X2

    Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

    Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips** созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные.

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    Ultinon Pro3021 светодиодные лампы для автомобильных фар

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    Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

    Стильные светодиодные лампы с простой установкой

    • До 100 % больше яркости*
    • Холодный белый свет, 6000 К
    • Долговечные светодиодные лампы
    • HL [~HB3/HB4], для бездорожья

    Яркий и холодный белый свет

    Светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 LED придадут вашему автомобилю элегантный современный вид. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не будете ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3021 LED — это эффективность и стиль.

    Долговечные лампы

    Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3021 имеют прочную конструкцию с высокоэффективным радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.

    Простая установка

    Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3021 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь**** и смотрите список совместимости здесь*****.

    До 100 % больше яркости*

    Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 предлагают на 100 % увеличенный обзор*. В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, эти лампы предлагают оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных водителей, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.

    Удобная модификация

    Установка светодиодных ламп в некоторые автомобили может быть связана с рядом проблем. Поэтому мы разработали удобные аксессуары Philips, такие как адаптеры-кольца Philips и адаптер CANbus, которые позволяют водителям устанавливать светодиодные лампы в широкий ряд автомобилей. Узнайте, необходимы ли аксессуары Philips LED для установки светодиодных ламп в ваш автомобиль. Больше информации об аксессуарах Philips см. здесь*****.

    Доверьтесь надежности и качеству Philips

    Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стильный белый свет
      Характеристики изделия
      Яркие светодиодные лампы с простой установкой

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      • Передняя противотуманная фара
      Цоколь
      P20d/P22d
      Обозначение
      LED-HL [˜HIR2]
      Соответствие нормам ECE
      Нет, только для бездорожья
      Линейка продукции
      Ultinon Pro3021
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      LED-HL [~HB3/HB4]
      Подходящие аксессуары
      Адаптер CANbus (для ошибки приборной панели), CANbus для ремонта лампы (для устранения мерцания и тусклого света), кольца-адаптеры (для установки в оригинальные разъемы для галогенных ламп)

    • Срок службы

      Срок службы
      До 2000 часов

    • Световые характеристики

      Люмен
      1800 (± 20 %)
      Цветовая температура
      6000 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      20  Вт
      напряжение
      12 В и 24 В, совместимо с автомобилями и грузовиками

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      11005U3021X2
      Код для заказа
      01790194

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      x 2
      EAN1
      8719018017901
      EAN3
      8719018017918

    • Информация об упакованном продукте

      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      4 набора/8 штук
      Длина [см]
      11,1 см
      Ширина [см]
      5
      Высота [см]
      16
      Вес нетто одного изделия [г]
      40
      Вес брутто одного изделия [г]
      153

    • Информация об упаковке

      Длина
      23.5  см
      Ширина
      16.8  см
      Высота
      15  см
      Вес нетто одного изделия
      918  г
      Вес брутто одного изделия
      1.003  кг

    Badge-D2C

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    • * По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп
    • **Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Лампы недоступны для применения на дорогах общего пользования
    • ***Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации
    • ****Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check
    • *****Посетите Philips.com/LED-bulbs
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