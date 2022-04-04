Качественное освещение для любых задач
Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Качественное освещение для любых задач
Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Фонарь Philips EcoPro30 обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.
Philips EcoPro30 имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 150 люмен. В режиме Boost время работы фонаря от аккумулятора уменьшается, однако его яркость увеличивается до 300 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.
Philips EcoPro30 обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.
Беспроводной LED-фонарь Philips EcoPro30 создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать Philips EcoPro30 всего за 5 часов, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 8 часов в режиме Eco и до 4 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips EcoPro30 гораздо проще.
Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips EcoPro30 поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.
В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips EcoPro30 защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
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