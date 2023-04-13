Телескопическое выдвижное крепление

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление раздвигается с 1,10 до 2,08 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика — это универсальное решение обязательно вам пригодится.