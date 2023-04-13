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Xperion 6000

Лампа для диагностики двигателя

LUMX60BONNX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
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    Xperion 6000 Лампа для диагностики двигателя

    LUMX60BONNX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Лампа для диагностики двигателя

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Лампа для диагностики двигателя

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

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      Созданы с учетом ваших потребностей

      Раздвижная и мощная светодиодная лампа для диагностики мотора

      • Свет высокой яркости
      • 1200 лм и угол освещения 110°
      • Датчик присутствия
      • Раздвигается до 2,08 метра

      Плавный диммер

      Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 обеспечивает мощный свет 1200 лм, что поможет увидеть даже мельчайшие детали. Настраивайте интенсивность света с помощью поворотного регулятора согласно особенностям среды эксплуатации или для экономии ресурса аккумулятора.

      Телескопическое выдвижное крепление

      Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление раздвигается с 1,10 до 2,08 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика — это универсальное решение обязательно вам пригодится.

      Сдвигаемый модуль освещения

      Благодаря уникальному дизайну светодиодной лампы для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 модуль освещения можно передвигать вдоль крепления для подсветки нужной области. При перемещении модуля не требуется менять угол направления лампы.

      Датчик присутствия для экономии заряда аккумулятора

      Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена датчиком присутствия с зоной охвата 2,5 метра. Лампа будет автоматически выключаться через 5 минут бездействия. Она включится, когда человек войдет в зону охвата — так достигается экономия заряда аккумулятора и возможность управления без рук.

      Надежная, с пыле- и влагозащитой

      Надежный алюминиевый корпус светодиодной лампы Philips для диагностики двигателя соответствует международному классу защиты от механических воздействий IK07 и спроектирован таким образом, чтобы обеспечить надежную работу в экстремальных условиях эксплуатации. Лампа имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Она изготовлена с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищена от попадания пыли и брызг воды.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

      Долговечный аккумулятор

      Аккумулятор светодиодной лампы для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 имеет ресурс 5200 мА·ч, что обеспечивает до 3 часов непрерывной работы в режиме Boost и до 20 часов в режиме Eco. Индикатор покажет, когда аккумулятор нужно будет зарядить, — вы больше не попадете в неприятную ситуацию во время работы. Индикатор также показывает время до полной зарядки аккумулятора.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Универсальное выдвижное крепление 2,08 м
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        Датчик присутствия
        Крючок
        Поворотный, выдвижной с 2 сторон
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        Алюминий
        Количество светодиодов
        32
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        Технология
        Светодиодная
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        110  градусов
        Цветовая температура
        5800  K
        Световой поток (экорежим)
        120 люмен
        Световой поток (форсированный режим)
        1200 люмен

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        5200  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 20 часов
        Тип элемента питания
        Литиевый аккумулятор
        Тип вилки питания
        Адаптер 5 В 2 А (кроме Великобритании)
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 3,5 часов
        мощность в ваттах
        1,2 Вт

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60BONNX1
        Код для заказа
        02171731

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018021717
        EAN3
        8719018021724

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        1160  см
        Ширина
        118  см
        Высота
        60  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        960  г
        Длина кабеля
        Кабель USB type-C 100 см, адаптер 5 В 2 А

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips
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