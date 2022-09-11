Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

Прожектор Philips Xperion 6000 Flood audio предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света высокой яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, на фонаре можно выбрать менее высокую яркость 100 лм.