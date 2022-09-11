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Xperion 6000

Flood Audio

LUMX60FLAUX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
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    Xperion 6000 Flood Audio

    LUMX60FLAUX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Flood Audio

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Flood Audio

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

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      Созданы с учетом ваших потребностей

      Светодиодный прожектор со звуком

      • 1000 лм, точечный луч 250 лм
      • Bluetooth-колонки
      • Изменение ширины луча
      • Датчик движения

      Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

      Прожектор Philips Xperion 6000 Flood audio предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света высокой яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, на фонаре можно выбрать менее высокую яркость 100 лм.

      Два распространенных типа освещения в одном устройстве

      Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный проектор со звуковой системой и однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.

      Bluetooth-колонки

      Легко включайте музыку, подключая телефон к проектору Philips Xperion 6000 Flood Audio через Bluetooth для воспроизведения с высоким качеством звучания.

      Заряжайте другие устройства с помощью порта USB

      Philips Xperion 6000 Flood audio также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

      Датчик движения для дистанционного управления освещением

      Если для работы вам нужны обе руки, вы можете включать и выключать прожектор дистанционно, просто помахав рукой. Датчик распознает только преднамеренные команды и отвечает на особый жест двойного взмаха руки.

      Удобный регулятор ширины луча для управления освещением

      Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.

      Умная рукоятка для регулировки положения

      Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP55/IK07)

      Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood audio специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP55, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Универсальный и мощный
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        • Поворотный крючок, мощный магнит
        • Умная рукоятка
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        Магнитная рукоятка
        Материалы и отделка
        Надежная ручка из прочного ABS-пластика
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        Технология
        Светодиод COB
        УФ-детектор утечки
        нет
        Крючок
        Поворот на 180°
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP55
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители
        Акустическая система
        2 x 2,5 Вт
        Соединение Bluetooth
        Да

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        100  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Угол луча (точечный луч)
        15  градусов
        Световой поток (точечный луч)
        250 люмен
        Световой поток (экорежим)
        100 люмен
        Световой поток (форсированный режим)
        1000 люменов

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        4400 mAh  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        3 ч
        Время работы аккумулятора (Eco)
        22 ч
        Тип элемента питания
        Литиевый аккумулятор
        Тип вилки питания
        Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 5 ч
        мощность в ваттах
        10 Вт
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        9 ч
        Время работы от аккумулятора (звук)
        20 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60FLAUX1
        Код для заказа
        1911031

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018019110
        EAN3
        8719018019127

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        90  см
        Высота
        140  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Ширина
        60
        Длина кабеля
        Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Можно получить на веб-странице //Philips.com/extended-warranty
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