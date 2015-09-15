MG1100/16
Четкие линии и контуры
С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000* вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.Узнать обо всех преимуществах
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С помощью компактного триммера 21 мм вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.
Безопасная бритва с сеткой для создания контура (21 мм) позволяет более точно обрабатывать сложные участки по сравнению с обычным лезвием. Гладкое бритье даже на труднодоступных участках.
Подравнивайте волоски, чтобы поддерживать идеальный и аккуратный образ: щетина, борода, эспаньолка, бакенбарды и усы — любой стиль благодаря съемным гребням для точного подравнивания (1 мм, 3 мм, 5 мм).
Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.
Щеточка для очистки лезвия после каждого использования.
Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.
Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.
Аксессуары
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Обслуживание
Режущая система
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