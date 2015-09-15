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  • Четкие линии и контуры Четкие линии и контуры Четкие линии и контуры

    Multigroom series 1000 Точный стайлер для бороды

    MG1100/16

    Четкие линии и контуры

    С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000* вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.

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    Multigroom series 1000 Точный стайлер для бороды

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    Четкие линии и контуры

    Бритье, подравнивание и моделирование

    • Компактный триммер DualCut
    • Насадка для проработки деталей
    • Можно промывать под водой, батарея AA
    • 3 гребня для точного подравнивания
    Триммер для создания контура: ваш уникальный образ

    Триммер для создания контура: ваш уникальный образ

    С помощью компактного триммера 21 мм вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.

    Технологии DualCut: более острые лезвия** для идеально четких линий

    Технологии DualCut: более острые лезвия** для идеально четких линий

    Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.

    Бритва для создания четких линий и контуров

    Бритва для создания четких линий и контуров

    Безопасная бритва с сеткой для создания контура (21 мм) позволяет более точно обрабатывать сложные участки по сравнению с обычным лезвием. Гладкое бритье даже на труднодоступных участках.

    Три гребня для точного подравнивания волосков на лице

    Три гребня для точного подравнивания волосков на лице

    Подравнивайте волоски, чтобы поддерживать идеальный и аккуратный образ: щетина, борода, эспаньолка, бакенбарды и усы — любой стиль благодаря съемным гребням для точного подравнивания (1 мм, 3 мм, 5 мм).

    Простая, но тщательная очистка

    Простая, но тщательная очистка

    Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.

    Щеточка для простой очистки компактного триммера

    Щеточка для простой очистки компактного триммера

    Щеточка для очистки лезвия после каждого использования.

    Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

    Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

    Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.

    Готовность к использованию

    Готовность к использованию

    Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Источник питания
      Батарея AA

    • Дизайн

      Отделка
      Пластик и резина
      Ручка
      Мягкое прорезиненное покрытие
      Цвет
      Черный и красный

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Количество установок длины
      4
      Высокоточный триммер для бороды
      21 мм (13/16")
      Сетчатая бритва для контуров
      21 мм (13/16")
      3 гребня для точного подравнивания бороды
      1, 3, 5 мм (1/32", 1/8", 3/16")

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Очистка
      Можно промывать под водой

    Badge-D2C

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