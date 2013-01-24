Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Multigroom series 1000

Точный стайлер для бороды

MG1100/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • Четкие линии и контуры Четкие линии и контуры Четкие линии и контуры
    -{discount-value}

    Multigroom series 1000 Точный стайлер для бороды

    MG1100/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Четкие линии и контуры

    С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 1000 Точный стайлер для бороды

    Четкие линии и контуры

    С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий. Узнать обо всех преимуществах

    Четкие линии и контуры

    С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 1000 Точный стайлер для бороды

    Четкие линии и контуры

    С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все multigroomers

      Четкие линии и контуры

      Бритье, подравнивание и моделирование

      • Компактный триммер DualCut
      • Насадка для проработки деталей
      • Можно промывать под водой, батарея AA
      • 3 гребня для точного подравнивания
      Триммер для создания контура: ваш уникальный образ

      Триммер для создания контура: ваш уникальный образ

      С помощью компактного триммера 21 мм вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.

      Технологии DualCut: более острые лезвия* для идеально четких линий

      Технологии DualCut: более острые лезвия* для идеально четких линий

      Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.

      Бритва для создания четких линий и контуров

      Бритва для создания четких линий и контуров

      Безопасная бритва с сеткой для создания контура (21 мм) позволяет более точно обрабатывать сложные участки по сравнению с обычным лезвием. Гладкое бритье даже на труднодоступных участках.

      Три гребня для точного подравнивания волосков на лице

      Три гребня для точного подравнивания волосков на лице

      Подравнивайте волоски, чтобы поддерживать идеальный и аккуратный образ: щетина, борода, эспаньолка, бакенбарды и усы — любой стиль благодаря съемным гребням для точного подравнивания (1 мм, 3 мм, 5 мм).

      Можно промывать под водой

      Можно промывать под водой

      Триммер и гребни можно мыть под проточной водой.

      Щеточка для простой очистки компактного триммера

      Щеточка для простой очистки компактного триммера

      Щеточка для очистки лезвия после каждого использования.

      Удобно пользоваться даже в условиях повышенной влажности

      Удобно пользоваться даже в условиях повышенной влажности

      Мягкое прорезиненное покрытие позволяет крепко держать триммер, даже если он мокрый, что обеспечивает более удобное использование и точность движений.

      Батарея типа AA входит в комплект

      Батарея типа AA входит в комплект

      Благодаря возможности работы от батареи типа AA, триммер всегда готов к использованию.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы по уходу за собой для мужчин отличаются надежной конструкцией. На триммер распространяется 2-летняя гарантия.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Высокоточный триммер для бороды
        21 мм (13/16")
        Сетчатая бритва для контуров
        21 мм (13/16")
        Количество установок длины
        4
        3 гребня для точного подравнивания бороды
        1, 3, 5 мм (1/32", 1/8", 3/16")

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Дизайн

        цвет
        Черный и красный
        Отделка
        Пластик и резина
        Ручка
        Мягкое прорезиненное покрытие

      • Питание

        Источник питания
        Батарея AA

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии