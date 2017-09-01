Триммер создает контуры на подбородке и шее для завершения образа

Используйте триммер без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды и шеи. Самозатачивающиеся лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 3 лет работы.