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Универсальный триммер
Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 6 принадлежностями для лица — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный триммер
Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 6 принадлежностями для лица — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах
Универсальный триммер
Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 6 принадлежностями для лица — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный триммер
Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 6 принадлежностями для лица — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное подравнивание день за днем. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 3 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.
Этот удобный универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице.
Используйте триммер без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды и шеи. Самозатачивающиеся лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 3 лет работы.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 2 гребня для бороды (3 и 5 мм).
После 16 часов зарядки продолжительность автономной работы составляет до 60 минут.
Просто отсоедините лезвия и гребни и промойте их под струей воды.
Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Создайте свой стиль
Режущая система
Аксессуары
Питание
Удобство использования
Обслуживание
CP0818/01
CP0925/01
CP0836/01
CP0827/01
CP0810/01
CP0802/01
CP0799/01