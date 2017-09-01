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  • Универсальный триммер Универсальный триммер Универсальный триммер

    Multigroom series 3000 "6 в 1", для лица

    MG3710/15

    Универсальный триммер

    Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 6 принадлежностями для лица — он позволяет в точности воплотить задуманное.

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    Multigroom series 3000 "6 в 1", для лица

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    Универсальный триммер

    Триммер "6 в 1"

    • 6 принадлежностей
    • Самозатачивающиеся лезвия из стали
    • До 60 минут работы
    • Моющиеся насадки
    Лезвия из стали не сломаются и не заржавеют

    Лезвия из стали не сломаются и не заржавеют

    Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.

    Подравнивайте волосы на лице и создавайте свой стиль с 6 принадлежностями

    Подравнивайте волосы на лице и создавайте свой стиль с 6 принадлежностями

    Этот удобный универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице.

    Триммер создает контуры на подбородке и шее для завершения образа

    Триммер создает контуры на подбородке и шее для завершения образа

    Используйте триммер без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды и шеи. Самозатачивающиеся лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 3 лет работы.

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.

    4 гребня для подравнивания волос на лице

    4 гребня для подравнивания волос на лице

    2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 2 гребня для бороды (3 и 5 мм).

    Время работы до 60 минут

    Время работы до 60 минут

    Этот триммер Philips* обеспечит до 60 минут беспроводного использования после 16-часовой зарядки.

    Удобные в обслуживании насадки

    Удобные в обслуживании насадки

    Этот триммер для лица и тела легко обслуживать благодаря нержавеющим лезвиям и защите от попадания влаги, которая обеспечивает удобство очистки.

    Хранение в удобном формате

    Хранение в удобном формате

    Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Создайте свой стиль

      Насадки для стайлинга
      • Триммер
      • Триммер для носа и ушей
      • 2 гребня для бороды
      • 2 гребня для щетины
      Стайлинг волос на лице
      • Длинная борода
      • Короткая борода
      • Щетина
      • Четкие контуры
      • Проработка деталей
      • Эспаньолка
      Количество насадок
      6 принадлежностей

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для хранения
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      16 часов для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      60 минут

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Самозатачивающиеся лезвия
      Да

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Очистка
      Моющиеся насадки

    Badge-D2C

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