MG3730/15
Универсальный триммер
Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 8 принадлежностями для лица и волос — он позволяет в точности воплотить задуманное.Узнать обо всех преимуществах
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Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.
Этот удобный универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице и голове.
Обеспечьте точную стрижку даже густых волос. Точные стальные лезвия этого триммера для тела и бороды помогут создать точные контуры для идеального образа.
Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.
Быстро подравнивайте волосы с помощью 6 защитных насадок. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды и 3 гребня для волос (9 мм, 12 мм и 16 мм).
Этот триммер Philips* обеспечит до 60 минут беспроводного использования после 16-часовой зарядки.
Этот триммер для лица и тела легко обслуживать благодаря нержавеющим лезвиям и защите от попадания влаги, которая обеспечивает удобство очистки.
Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
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Аксессуары
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Режущая система
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