MG7735/15
Максимальная точность и превосходный стайлинг
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке.Узнать обо всех преимуществах
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Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности использования и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями, которые остаются такими же острыми, как и в первый день использования.
Универсальный триммер Philips* поставляется с 12 насадками для подравнивания волос по всему телу.
Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.
Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.
Тонкий корпус этого стального высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.
Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.
Быстро подравнивайте волосы с 8 защитными насадками. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды, 3 гребня для волос (9 мм, 12 мм и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 мм и 5 мм).
Этот мультитриммер Philips* обеспечивает до 120 минут беспроводного использования после 1-часовой зарядки. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.
Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос.
Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.
Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
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