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Multigroom series 7000

"12 в 1", для волос на голове, лице и теле

MG7735/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг
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    Multigroom series 7000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG7735/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 7000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 7000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная точность и превосходный стайлинг

      Многофункциональный высококлассный триммер "12 в 1"

      • 12 насадок
      • Технология DualCut
      • До 120 минут работы
      • Для использования в душе
      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 5 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 12 насадок

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 12 насадок

      Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле

      Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос или для подравнивания волосков на теле до минимальной длины.

      Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

      Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

      Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      8 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      8 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 и 5 мм).

      До 120 минут автономной работы после зарядки

      До 120 минут автономной работы после зарядки

      Энергоэффективный литийионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после каждого часа полной зарядки. Быстрая 5-минутная зарядка гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.

      Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

      Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

      Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок
        12 насадок
        Насадки для стайлинга
        • Металлический триммер
        • Металлический триммер для создания контура
        • Высокоточная бритва
        • Триммер для носа и ушей
        • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
        • 2 гребня для щетины
        • 3 гребня для волос
        • 2 гребня для тела
        Триммер для тела/лица / стрижка волос
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Режущая система

        Технология DualCut
        Срезает волоски в двух направлениях
        Самозатачивающиеся лезвия
        Да

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Чехол
        Чехол для хранения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        120 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Водонепроницаемость и простая очистка
        Дисплей
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Нескользящая прорезиненная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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