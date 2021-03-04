MG7736/15
Один инструмент для идеального ухода за лицом, волосами и телом
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 13 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность самозатачивающихся лезвий и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.
Универсальный триммер Philips 7000* поставляется с 16 насадками для подравнивания волос по всему телу.
Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.
Бритва для тела обеспечивает комфортное удаление волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм.
Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.
Легко и быстро создавайте любые прически. Широкая машинка для стрижки волос (41 мм) срезает больше волосков за одно движение.
Тонкий корпус этого высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.
Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.
Быстро подравнивайте волосы с 9 защитными насадками. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды, 4широких гребня для волос (4 мм, 9 мм, 12 мм и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 мм и 5 мм).
Этот мультитриммер Philips* обеспечивает до 120 минут беспроводного использования после 1-часовой зарядки. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.
Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос.
Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.
Создайте свой стиль
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.