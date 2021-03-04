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  • Один инструмент для идеального ухода за лицом, волосами и телом Один инструмент для идеального ухода за лицом, волосами и телом Один инструмент для идеального ухода за лицом, волосами и телом

    Multigroom series 7000 "16 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG7736/15

    Один инструмент для идеального ухода за лицом, волосами и телом

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 13 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность самозатачивающихся лезвий и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке.

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    Multigroom series 7000 "16 в 1", для волос на голове, лице и теле

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    Один инструмент для идеального ухода за лицом, волосами и телом

    Многофункциональный высококлассный триммер "16 в 1"

    • 16 насадок
    • Самозатачивающиеся металлические лезвия
    • До 120 минут работы
    • Для использования в душе
    Лезвия из стали не сломаются и не заржавеют

    Лезвия из стали не сломаются и не заржавеют

    Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.

    16 гребней для подравнивания волос на лице и голове

    16 гребней для подравнивания волос на лице и голове

    Универсальный триммер Philips 7000* поставляется с 16 насадками для подравнивания волос по всему телу.

    Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

    Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

    Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.

    Забудьте о лишних волосах на теле

    Забудьте о лишних волосах на теле

    Бритва для тела обеспечивает комфортное удаление волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм.

    Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

    Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

    Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

    Широкая машинка для стрижки волос быстро подравнивает даже самые густые волосы

    Широкая машинка для стрижки волос быстро подравнивает даже самые густые волосы

    Легко и быстро создавайте любые прически. Широкая машинка для стрижки волос (41 мм) срезает больше волосков за одно движение.

    Стальная насадка триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

    Стальная насадка триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

    Тонкий корпус этого высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.

    Предпочтительная длина стрижки

    Предпочтительная длина стрижки

    Быстро подравнивайте волосы с 9 защитными насадками. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды, 4широких  гребня для волос (4 мм, 9 мм, 12 мм и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 мм и 5 мм).

    Время работы до 120 минут

    Время работы до 120 минут

    Этот мультитриммер Philips* обеспечивает до 120 минут беспроводного использования после 1-часовой зарядки. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос. 

    Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

    Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

    Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.

    • Создайте свой стиль

      Насадки для стайлинга
      • Металлический триммер для создания контура
      • Высокоточная бритва
      • Широкая машинка для стрижки волос
      • Бритва для тела
      • Насадка для защиты кожи
      • Металлический триммер
      • Триммер для носа и ушей
      • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
      • 2 гребня для щетины
      • 4 широких гребня для волос
      • 2 гребня для тела
      Количество насадок
      16 насадок
      Триммер для тела/лица / стрижка волос
      • Длинная борода
      • Короткая борода
      • Щетина
      • Четкие контуры
      • Проработка деталей
      • Эспаньолка

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для хранения
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка за 5 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      120 минут

    • Дизайн

      Отделка
      Пластик (материал корпуса)
      Ручка
      Нескользящая прорезиненная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Самозатачивающиеся металлические лезвия

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Дисплей
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      Сухое и влажное бритье
      Водонепроницаемость и простая очистка

    Badge-D2C

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    • ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
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