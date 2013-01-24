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Multigroom series 7000

"14 в 1", для волос на голове, лице и теле

MG7745/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг
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    Multigroom series 7000 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG7745/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 14 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 7000 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 14 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 14 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 7000 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 14 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная точность и превосходный стайлинг

      Многофункциональный высококлассный триммер "14 в 1"

      • 14 насадок
      • Технология DualCut
      • До 180 минут работы
      • Для использования в душе
      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 5 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 14 насадок

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 14 насадок

      Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле

      Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос или для подравнивания волосков на теле до минимальной длины.

      Бритва для тела обеспечивает комфортное бритье волос на теле

      Бритва для тела обеспечивает комфортное бритье волос на теле

      Бритва для тела обеспечивает комфортное удаление волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм.

      Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

      Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

      Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      8 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      8 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 и 5 мм).

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.

      Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

      Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

      Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок
        14 насадок
        Насадки для стайлинга
        • Металлический триммер
        • Металлический триммер для создания контура
        • Высокоточная бритва
        • Триммер для носа и ушей
        • Бритва для тела
        • Насадка для защиты кожи
        • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
        • 2 гребня для щетины
        • 3 гребня для волос
        • 2 гребня для тела
        Триммер для тела/лица / стрижка волос
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Режущая система

        Технология DualCut
        Срезает волоски в двух направлениях
        Самозатачивающиеся лезвия
        Да

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Чехол
        Чехол для хранения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        3 часа
        Зарядка
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        • 3 часа для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Сухое и влажное бритье
        Водонепроницаемость и простая очистка
        Дисплей
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Нескользящая прорезиненная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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