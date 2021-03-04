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  • Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Multigroom series 7000 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG7745/15

    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 14 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке.

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    Multigroom series 7000 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

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    Максимальная точность и превосходный стайлинг

    Многофункциональный высококлассный триммер "14 в 1"

    • 14 насадок
    • Технология DualCut
    • До 180 минут работы
    • Для использования в душе
    В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

    В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

    Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности использования и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями, которые остаются такими же острыми, как и в первый день использования.

    14 гребней для подравнивания волос на лице и голове

    14 гребней для подравнивания волос на лице и голове

    Универсальный триммер Philips 7000* поставляется с 14 насадками для подравнивания волос по всему телу.

    Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

    Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

    Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.

    Забудьте о лишних волосах на теле

    Забудьте о лишних волосах на теле

    Бритва для тела обеспечивает комфортное удаление волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм.

    Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

    Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

    Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

    Максимально точные контуры

    Максимально точные контуры

    Тонкий корпус этого стального высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.

    Предпочтительная длина стрижки

    Предпочтительная длина стрижки

    Быстро подравнивайте волосы с 8 защитными насадками. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды, 3 гребня для волос (9 мм, 12 мм и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 мм и 5 мм).

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос. 

    Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

    Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

    Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.

    Хранение в удобном формате

    Хранение в удобном формате

    Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Создайте свой стиль

      Насадки для стайлинга
      • Металлический триммер
      • Металлический триммер для создания контура
      • Высокоточная бритва
      • Триммер для носа и ушей
      • Бритва для тела
      • Насадка для защиты кожи
      • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
      • 2 гребня для щетины
      • 3 гребня для волос
      • 2 гребня для тела
      Количество насадок
      14 насадок
      Триммер для тела/лица / стрижка волос
      • Длинная борода
      • Короткая борода
      • Щетина
      • Четкие контуры
      • Проработка деталей
      • Эспаньолка

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для хранения
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Зарядка
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      • 3 часа для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      3 часа

    • Дизайн

      Отделка
      Металл (материал корпуса)
      Ручка
      Нескользящая прорезиненная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Технология DualCut
      Срезает волоски в двух направлениях
      Самозатачивающиеся лезвия
      Да

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Сухое и влажное бритье
      Водонепроницаемость и простая очистка
      Дисплей
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора

    Badge-D2C

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    • ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
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