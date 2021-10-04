NT1620/15
Быстрое подравнивание волос в носу и ушах
Триммер для носа Philips серии 1000 безопасно удаляет нежелательные волосы в носу и ушах. Роторный триммер с эргономичной ручкой обеспечивает быстрое и простое подравнивание.Узнать обо всех преимуществах
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Быстрое и простое решение в борьбе с нежелательными волосами. Вращающиеся лезвия защищены металлической конструкцией, которая обеспечивает подравнивание без порезов и ссадин.
Водонепроницаемый триммер удобно мыть проточной водой после каждого использования.
Аккуратно поверните ручку влево, чтобы включить устройство.
Чтобы заменить батарейку, поверните ручку и откройте устройство, чтобы попасть в отсек с элементами питания.
Все наши стайлеры создаются с учетом долговечности, надежности и стабильности. На этот триммер распространяется 2-летняя гарантия по всему миру.
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