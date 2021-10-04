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  • Быстрое подравнивание волос в носу и ушах Быстрое подравнивание волос в носу и ушах Быстрое подравнивание волос в носу и ушах

    Nose trimmer series 1000 Триммер для носа и ушей

    NT1620/15

    Быстрое подравнивание волос в носу и ушах

    Триммер для носа Philips серии 1000 безопасно удаляет нежелательные волосы в носу и ушах. Роторный триммер с эргономичной ручкой обеспечивает быстрое и простое подравнивание.

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    Nose trimmer series 1000 Триммер для носа и ушей

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    Быстрое подравнивание волос в носу и ушах

    Безопасное удаление нежелательных волос

    • Быстрое и удобное подравнивание
    • Можно промывать под водой
    • Легко использовать
    Подравнивание волос в носу и ушах

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Быстрое и простое решение в борьбе с нежелательными волосами. Вращающиеся лезвия защищены металлической конструкцией, которая обеспечивает подравнивание без порезов и ссадин.

    Удобная очистка: можно промывать под водой

    Удобная очистка: можно промывать под водой

    Водонепроницаемый триммер удобно мыть проточной водой после каждого использования.

    Аккуратно поверните ручку, чтобы включить устройство

    Аккуратно поверните ручку, чтобы включить устройство

    Аккуратно поверните ручку влево, чтобы включить устройство.

    Батарейка AA не входит в комплект

    Батарейка AA не входит в комплект

    Чтобы заменить батарейку, поверните ручку и откройте устройство, чтобы попасть в отсек с элементами питания.

    Для максимально долгой службы

    Для максимально долгой службы

    Все наши стайлеры создаются с учетом долговечности, надежности и стабильности. На этот триммер распространяется 2-летняя гарантия по всему миру.

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA

    • Дизайн

      Ручка
      Текстурированная ручка
      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Для использования в душе
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    Badge-D2C

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