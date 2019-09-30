Подравнивание волос в носу и ушах

Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы.