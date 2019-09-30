NT1650/16
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы.
Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.
Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.
Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.
Лучший триммер для носа и ушей — это тот, что подходит именно вам. Просто промойте триммер после применения для поддержания устройства в оптимальном состоянии.
Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
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