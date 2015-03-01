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  • Не выдергивает волоски Не выдергивает волоски Не выдергивает волоски

    Nose trimmer series 3000 Удобный триммер для носа, ушей и бровей

    NT3160/10

    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 3000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах, а также для коррекции формы бровей. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений.

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    Nose trimmer series 3000 Удобный триммер для носа, ушей и бровей

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    Не выдергивает волоски

    Быстрое и безопасное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

    • Не выдергивает волоски
    • Система защиты, идеальный угол наклона
    • Можно промывать под водой, батарея AA
    • 2 гребня для бровей, чехол
    Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

    Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

    Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.

    Высокоточные острые прорези для сбривания

    Высокоточные острые прорези для сбривания

    Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.

    Удобное хранение всех аксессуаров

    Удобное хранение всех аксессуаров

    В мягкий чехол помещаются аксессуары: батарея типа AA и два гребня для бровей.

    Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

    Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

    Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.

    Готовность к использованию

    Готовность к использованию

    Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

    Удобное удаление волос в носу и ушах

    Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.

    Простая, но тщательная очистка

    Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.

    2 гребня для подравнивания бровей

    Используйте гребни для бровей 3 или 5 мм для моделирования или подравнивания волосков до нужной длины.

    • Аксессуары

      Чехол
      Да

    • Питание

      Источник питания
      Батарея AA

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и серый
      Ручка
      Мягкое прорезиненное покрытие
      Отделка
      Серебристые лакированные элементы, резина

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      3
      Ширина режущего элемента триммера для носа
      21 мм (13/16")
      2 гребня для стрижки бровей
      3 и 5 мм (1/8" и 3/16")

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Очистка
      Можно промывать под водой

    Badge-D2C

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