NT3160/10
Не выдергивает волоски
ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 3000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах, а также для коррекции формы бровей. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.
Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.
В мягкий чехол помещаются аксессуары: батарея типа AA и два гребня для бровей.
Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.
Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.
Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.
Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.
Используйте гребни для бровей 3 или 5 мм для моделирования или подравнивания волосков до нужной длины.
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Обслуживание
Режущая система
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