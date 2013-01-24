Не выдергивает волоски

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 3000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах, а также для коррекции формы бровей. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах