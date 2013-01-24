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Nose trimmer series 3000

Удобный триммер для носа, ушей и бровей

NT3160/10
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1 награда
  • Не выдергивает волоски Не выдергивает волоски Не выдергивает волоски
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    Nose trimmer series 3000 Удобный триммер для носа, ушей и бровей

    NT3160/10
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    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 3000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах, а также для коррекции формы бровей. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Nose trimmer series 3000 Удобный триммер для носа, ушей и бровей

    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 3000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах, а также для коррекции формы бровей. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах

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      Не выдергивает волоски

      Быстрое и безопасное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

      • Не выдергивает волоски
      • Система защиты, идеальный угол наклона
      • Можно промывать под водой, батарея AA
      • 2 гребня для бровей, чехол
      Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

      Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

      Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.

      Удобное удаление волос в носу и ушах

      Удобное удаление волос в носу и ушах

      Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.

      Высокоточные острые прорези для сбривания

      Высокоточные острые прорези для сбривания

      Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.

      Можно промывать под водой

      Можно промывать под водой

      Триммер и гребни можно мыть под проточной водой.

      Удобное хранение всех аксессуаров

      Удобное хранение всех аксессуаров

      Содержимое мягкого чехла: батарея типа AA, 2 гребня для бровей

      Удобно пользоваться даже в условиях повышенной влажности

      Удобно пользоваться даже в условиях повышенной влажности

      Мягкое прорезиненное покрытие позволяет крепко держать триммер, даже если он мокрый, что обеспечивает более удобное использование и точность движений.

      2 гребня для подравнивания бровей

      2 гребня для подравнивания бровей

      Используйте гребни для бровей 3 или 5 мм для моделирования или подравнивания волосков до нужной длины.

      Батарея типа AA входит в комплект

      Батарея типа AA входит в комплект

      Благодаря возможности работы от батареи типа AA, триммер всегда готов к использованию.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы по уходу за собой для мужчин отличаются надежной конструкцией. На триммер распространяется 2-летняя гарантия.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина режущего элемента триммера для носа
        21 мм (13/16")
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        3
        2 гребня для стрижки бровей
        3 и 5 мм (1/8" и 3/16")

      • Аксессуары

        Чехол
        Да

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Дизайн

        цвет
        Черный и серый
        Отделка
        Серебристые лакированные элементы, резина
        Ручка
        Мягкое прорезиненное покрытие

      • Питание

        Источник питания
        Батарея AA

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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