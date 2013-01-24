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Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины.
Наша система Protective Guard представляет собой контур на лезвиях, который ограничивает их контакт с кожей, аккуратно помещая волоски в режущий блок. Protective Guard была разработана для равномерного, комфортного и безопасного подравнивания без выдергивания волос и появления царапин на коже.
Инновационный двусторонний режущий элемент обеспечивает быстрое и эффективное сбривание волосков под любым углом и в любом направлении. Долговечные лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали.
Легко включайте и выключайте устройство одной рукой. Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват даже мокрой рукой для более удобного перемещения триммера.
Этот триммер водонепроницаем, так что его легко очищать — просто промывайте его под струей воды.
Этот триммер работает от одной батареи типа AA, которая входит в комплект поставки — вы сможете использовать прибор сразу после приобретения. Для замены батареи откройте устройство, аккуратно открутив нижнюю часть в левую сторону. Извлеките нижнюю часть на себя, чтобы получить доступ к отсеку с батареей.
Все наши стайлеры создаются с учетом долговечности, надежности и стабильности. На этот триммер распространяется 2-летняя гарантия по всему миру.
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