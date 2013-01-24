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Nose trimmer series 3000

Для волос в носу, ушах и на бровях

NT3650/16
Общая оценка / 5
  • Полный комфорт без выдергивания волосков Полный комфорт без выдергивания волосков Полный комфорт без выдергивания волосков
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    Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

    NT3650/16
    Общая оценка / 5

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

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      Полный комфорт без выдергивания волосков

      Максимально комфортное подравнивание бровей, а также волос в носу и ушах

      • 100 % комфорт без выдергивания
      • Система Protective Guard
      • Можно промывать под водой, батарея AA
      • 2 гребня для бровей, чехол
      Комфортное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

      Комфортное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины.

      Защитная насадка обеспечивает безопасное и эффективное подравнивание

      Защитная насадка обеспечивает безопасное и эффективное подравнивание

      Наша система Protective Guard представляет собой контур на лезвиях, который ограничивает их контакт с кожей, аккуратно помещая волоски в режущий блок. Protective Guard была разработана для равномерного, комфортного и безопасного подравнивания без выдергивания волос и появления царапин на коже.

      Легко подравнивайте волоски с двусторонним режущим элементом

      Легко подравнивайте волоски с двусторонним режущим элементом

      Инновационный двусторонний режущий элемент обеспечивает быстрое и эффективное сбривание волосков под любым углом и в любом направлении. Долговечные лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали.

      Текстурированная ручка с переключателем включения/выключения

      Текстурированная ручка с переключателем включения/выключения

      Легко включайте и выключайте устройство одной рукой. Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват даже мокрой рукой для более удобного перемещения триммера.

      Полностью моющийся прибор для простоты очистки

      Полностью моющийся прибор для простоты очистки

      Этот триммер водонепроницаем, так что его легко очищать — просто промывайте его под струей воды.

      Батарея AA в комплекте

      Батарея AA в комплекте

      Этот триммер работает от одной батареи типа AA, которая входит в комплект поставки — вы сможете использовать прибор сразу после приобретения. Для замены батареи откройте устройство, аккуратно открутив нижнюю часть в левую сторону. Извлеките нижнюю часть на себя, чтобы получить доступ к отсеку с батареей.

      Для максимально долгой службы

      Для максимально долгой службы

      Все наши стайлеры создаются с учетом долговечности, надежности и стабильности. На этот триммер распространяется 2-летняя гарантия по всему миру.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Высокоэффективные лезвия
        Для бережного подравнивания
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали

      • Удобство использования

        Очистка
        Можно промывать под водой
        Использование на сухой и влажной коже
        Для использования в душе
        Смазка не требуется
        Да

      • Аксессуары

        Гребень
        • Гребень для бровей
        • Гребень для точного подравнивания 5 мм
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Дизайн

        цвет
        Серый
        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        AA

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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