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    Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

    NT5650/16

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков.

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    Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

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    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

    • 100 % комфорт без выдергивания
    • Система Protective Guard
    • Можно промывать под водой, батарея AA
    • Триммер для контуров, 3 гребня, чехол
    Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

    Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

    Бережное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины. Для создания контура можно использовать специальную насадку, входящую в комплект поставки. Настройте угол и форму подравнивания, а затем подровняйте контуры вашей бороды с помощью точной насадки стайлера.

    Простое и эффективное подравнивание без порезов и ссадин

    Простое и эффективное подравнивание без порезов и ссадин

    Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.

    Удобное подравнивание под любым углом

    Удобное подравнивание под любым углом

    Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.

    Брови и волосы в носу и ушах под контролем

    Брови и волосы в носу и ушах под контролем

    Комплексный высокоточный триммер. Насадка для контуров позволяет создавать желаемые образы с щетиной, бакенбардами и бородой.

    Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

    Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

    Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.

    Полностью моющийся прибор для простоты очистки

    Полностью моющийся прибор для простоты очистки

    Лучший триммер для носа и ушей — это тот, что подходит именно вам. Просто промойте триммер после применения для поддержания устройства в оптимальном состоянии.

    Готовность к использованию

    Готовность к использованию

    Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.

    Легко хранить и переносить продукты

    Легко хранить и переносить продукты

    Дорожный чехол позволяет удобно хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

    • Создайте свой стиль

      Стайлинг волос на лице
      Проработка деталей

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для путешествий
      Гребень
      • Гребень для бровей
      • Гребень для точного подравнивания 3 мм
      • Гребень для точного подравнивания 5 мм
      Аксессуары
      Триммер для создания контура

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Высокоэффективные лезвия
      Для бережного подравнивания

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Для использования в душе
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    Badge-D2C

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