NT5650/16
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков.Узнать обо всех преимуществах
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Бережное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины. Для создания контура можно использовать специальную насадку, входящую в комплект поставки. Настройте угол и форму подравнивания, а затем подровняйте контуры вашей бороды с помощью точной насадки стайлера.
Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.
Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.
Комплексный высокоточный триммер. Насадка для контуров позволяет создавать желаемые образы с щетиной, бакенбардами и бородой.
Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.
Лучший триммер для носа и ушей — это тот, что подходит именно вам. Просто промойте триммер после применения для поддержания устройства в оптимальном состоянии.
Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.
Дорожный чехол позволяет удобно хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
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