Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

Бережное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины. Для создания контура можно использовать специальную насадку, входящую в комплект поставки. Настройте угол и форму подравнивания, а затем подровняйте контуры вашей бороды с помощью точной насадки стайлера.