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Nose trimmer series 5000

Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

NT5650/16
Общая оценка / 5
  • Полный комфорт без выдергивания волосков Полный комфорт без выдергивания волосков Полный комфорт без выдергивания волосков
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    Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

    NT5650/16
    Общая оценка / 5

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

    Полный комфорт без выдергивания волосков

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

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      Полный комфорт без выдергивания волосков

      Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

      • 100 % комфорт без выдергивания
      • Система Protective Guard
      • Можно промывать под водой, батарея AA
      • Триммер для контуров, 3 гребня, чехол
      Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

      Комфортное подравнивание бровей, контуров, волос в носу и ушах

      Бережное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины. Для создания контура можно использовать специальную насадку, входящую в комплект поставки. Настройте угол и форму подравнивания, а затем подровняйте контуры вашей бороды с помощью точной насадки стайлера.

      Защитная насадка обеспечивает безопасное и эффективное подравнивание

      Защитная насадка обеспечивает безопасное и эффективное подравнивание

      Наша система Protective Guard представляет собой контур на лезвиях, который ограничивает их контакт с кожей, аккуратно помещая волоски в режущий блок. Protective Guard была разработана для равномерного, комфортного и безопасного подравнивания без выдергивания волос и появления царапин на коже.

      Легко подравнивайте волоски с двусторонним режущим элементом

      Легко подравнивайте волоски с двусторонним режущим элементом

      Инновационный двусторонний режущий элемент обеспечивает быстрое и эффективное сбривание волосков под любым углом и в любом направлении. Долговечные лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали.

      Насадка для точного подравнивания и гребень в комплекте

      Насадка для точного подравнивания и гребень в комплекте

      С помощью триммера для создания контура вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.

      Текстурированная ручка с переключателем включения/выключения

      Текстурированная ручка с переключателем включения/выключения

      Легко включайте и выключайте устройство одной рукой. Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват даже мокрой рукой для более удобного перемещения триммера.

      Полностью моющийся прибор для простоты очистки

      Полностью моющийся прибор для простоты очистки

      Этот триммер водонепроницаем, так что его легко очищать — просто промывайте его под струей воды.

      Батарея AA в комплекте

      Батарея AA в комплекте

      Этот триммер работает от одной батареи типа AA, которая входит в комплект поставки — вы сможете использовать прибор сразу после приобретения. Для замены батареи откройте устройство, аккуратно открутив нижнюю часть в левую сторону. Извлеките нижнюю часть на себя, чтобы получить доступ к отсеку с батареей.

      В комплект входит мягкий чехол

      В комплект входит мягкий чехол

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, в котором триммер и аксессуары при транспортировке будут в безопасности.

      Для максимально долгой службы

      Для максимально долгой службы

      Все наши стайлеры создаются с учетом долговечности, надежности и стабильности. На этот триммер распространяется 2-летняя гарантия по всему миру.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Высокоэффективные лезвия
        Для бережного подравнивания
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали

      • Аксессуары

        Чехол
        Чехол для путешествий
        Аксессуары
        Триммер для создания контура
        Гребень
        • Гребень для бровей
        • Гребень для точного подравнивания 3 мм
        • Гребень для точного подравнивания 5 мм

      • Удобство использования

        Очистка
        Можно промывать под водой
        Смазка не требуется
        Да
        Сухое и влажное бритье
        Для использования в душе

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка
        цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        AA

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стайлинг волос на лице
        Проработка деталей

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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