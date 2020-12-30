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  • Безопасно, быстро, просто Безопасно, быстро, просто Безопасно, быстро, просто

    Nose trimmer series 3000 водонепроницаемый триммер для носа

    NT9110/10

    Безопасно, быстро, просто

    Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижки

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    Nose trimmer series 3000 водонепроницаемый триммер для носа

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    Безопасно, быстро, просто

    для носа, ушей и бровей

    • Нос, уши, брови
    • Трубчатый триммер с системой защиты
    • 2 гребня для стрижки бровей
    Триммер с системой защиты для предотвращения рывков и порезов

    Триммер с системой защиты для предотвращения рывков и порезов

    Революционный триммер Philips с системой защиты оснащен специальной ультратонкой сеткой, благодаря чему триммер захватывает только волоски, а не вашу кожу. Более того, он не выдергивает волоски, так как два лезвия движутся независимо друг от друга.

    Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

    Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

    Мягкие полоски по бокам позволяют крепко держать ручку, даже если она мокрая, что гарантирует точность движений.

    Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

    Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

    • Создайте свой стиль

      Насадки для стайлинга
      2 гребня для стрижки бровей

    • Обслуживание

      срок службы
      Защитная крышка
      Гарантия
      Гарантия 2 года

    • Комфортная терапия

      Удобство в обращении
      • Идеальный угол наклона для удобства
      • Мягкое покрытие ручки гарантирует легкое управление

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      100%-ая водонепроницаемость — простота использования и очистки

    Badge-D2C

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