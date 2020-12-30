NT9110/10
Безопасно, быстро, просто
Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижкиУзнать обо всех преимуществах
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Революционный триммер Philips с системой защиты оснащен специальной ультратонкой сеткой, благодаря чему триммер захватывает только волоски, а не вашу кожу. Более того, он не выдергивает волоски, так как два лезвия движутся независимо друг от друга.
Мягкие полоски по бокам позволяют крепко держать ручку, даже если она мокрая, что гарантирует точность движений.
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