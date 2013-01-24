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Электробритва

PQ206/18
Общая оценка / 5
1 награда
  • Гладкое бритье для уверенности в себе Гладкое бритье для уверенности в себе Гладкое бритье для уверенности в себе
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    Электробритва

    PQ206/18
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гладкое бритье для уверенности в себе

    Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Электробритва

    Гладкое бритье для уверенности в себе

    Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое бритье для уверенности в себе

    Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Электробритва

    Гладкое бритье для уверенности в себе

    Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое бритье для уверенности в себе

      • Питание от батарей
      • Удобна в переноске
      Комфортное и чистое бритье

      Комфортное и чистое бритье

      Специальная бритвенная головка для максимально комфортного и гладкого бритья

      Повторяет контуры лица

      Повторяет контуры лица

      Обеспечьте плотный контакт лезвий бритвы Philips с кожей для исключительно гладкого бритья; плавающие головки повторяют контуры вашего лица.

      Самозатачивающиеся лезвия

      Самозатачивающиеся лезвия

      Самозатачивающиеся лезвия имеют длительный срок службы до 2 лет.

      Беспроводая бритва с 2 батареями AA

      Беспроводая бритва с 2 батареями AA

      До 60 минут автономной работы

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитная каппа

      • Удобство использования

        Зарядка
        Питание от аккумулятора

      • Обслуживание

        Сменная головка для Китая
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ4+
        Сменная головка для других стран
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56
        Гарантия 2 года
        Да

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Независимые плавающие бритвенные головки
        Бритвенная система
        • CloseCut
        • Импорт из Европы

      • Питание

        Тип элемента питания
        AA

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