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  • Гладкое бритье для уверенности в себе Гладкое бритье для уверенности в себе Гладкое бритье для уверенности в себе

    Электробритва на батарейках АА Электробритва для сухого бритья

    PQ206/18

    Гладкое бритье для уверенности в себе

    Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день

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    Электробритва на батарейках АА Электробритва для сухого бритья

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    Гладкое бритье для уверенности в себе

    • Питание от батарей
    • Удобна в переноске
    Комфортное и чистое бритье

    Комфортное и чистое бритье

    Специальная бритвенная головка для максимально комфортного и гладкого бритья

    Повторяет контуры лица

    Повторяет контуры лица

    Обеспечьте плотный контакт лезвий бритвы Philips с кожей для исключительно гладкого бритья; плавающие головки повторяют контуры вашего лица.

    Самозатачивающиеся лезвия

    Самозатачивающиеся лезвия

    Самозатачивающиеся лезвия имеют длительный срок службы до 2 лет.

    Беспроводная бритва с 2 батареями AA

    Беспроводная бритва с 2 батареями AA

    До 60 минут автономной работы

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменная головка для Китая
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ4+
      Сменная головка для других стран
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • CloseCut
      • Импорт из Европы
      Гибкость головки
      Независимые плавающие бритвенные головки

    • Удобство использования

      Зарядка
      Питание от аккумулятора

    Badge-D2C

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