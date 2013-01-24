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Гладкое бритье для уверенности в себе
Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье для уверенности в себе
Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье для уверенности в себе
Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье для уверенности в себе
Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый день Узнать обо всех преимуществах
Специальная бритвенная головка для максимально комфортного и гладкого бритья
Обеспечьте плотный контакт лезвий бритвы Philips с кожей для исключительно гладкого бритья; плавающие головки повторяют контуры вашего лица.
Самозатачивающиеся лезвия имеют длительный срок службы до 2 лет.
До 60 минут автономной работы
Аксессуары
Удобство использования
Обслуживание
Качество бритья
Питание
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