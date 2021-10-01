PQ206/18
Гладкое бритье для уверенности в себе
Электробритва Philips PQ206 — это система гладкого бритья с плавающими головками. Для уверенности в своем образе каждый деньУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Специальная бритвенная головка для максимально комфортного и гладкого бритья
Обеспечьте плотный контакт лезвий бритвы Philips с кожей для исключительно гладкого бритья; плавающие головки повторяют контуры вашего лица.
Самозатачивающиеся лезвия имеют длительный срок службы до 2 лет.
До 60 минут автономной работы
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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