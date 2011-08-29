PT710/16
По-настоящему гладкое бритье
Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Работа от сети для гарантированных результатов бритья
Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи
Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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