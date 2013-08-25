PT711/16
ComfortCut
Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Лезвия ComfortCut обеспечивают более комфортное бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.
Работа от сети для гарантированных результатов бритья.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Аксессуары
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Обслуживание
Качество бритья
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