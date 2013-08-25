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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT711/16

    ComfortCut

    Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Лезвия ComfortCut обеспечивают более комфортное бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    ComfortCut

    Быстрое и комфортное бритье

    • Плавающие головки ComfortCut
    • Плавающие головки
    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Работа от сети для гарантированных результатов бритья.

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичная удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года
      Сменные головки
      Модель HQ8 была заменена на SH50
      Сменные бритвенные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Система Flex & Float
      Бритвенная система
      Система лезвий ComfortCut

    • Удобство использования

      Очистка
      • Можно промывать под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      При работе
      Питание только от сети

    Badge-D2C

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