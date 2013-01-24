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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

PT711/16
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT711/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    ComfortCut

    Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Лезвия ComfortCut обеспечивают более комфортное бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    ComfortCut

    Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Лезвия ComfortCut обеспечивают более комфортное бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

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      ComfortCut

      Быстрое и комфортное бритье

      • Плавающие головки ComfortCut
      • Плавающие головки
      Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

      Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

      Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

      Работа от сети для непрерывной подачи питания

      Работа от сети для непрерывной подачи питания

      Работа от сети для гарантированных результатов бритья.

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut
        Гибкость головки
        Система Flex & Float

      • Удобство использования

        Очистка
        • Можно промывать под водой
        • Быстрая очистка отсека для волос
        При работе
        Питание только от сети

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный удобный захват

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50
        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт

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