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  • ComfortCut ComfortCut ComfortCut

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT715/16

    ComfortCut

    Электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и гарантированному качеству бритья с технологией Super Lift&Cut вы будете быстрее заканчивать утренние сборы.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    ComfortCut

    Быстрое и комфортное бритье

    • Плавающие головки Lift & Cut
    • Питание только от сети
    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Работа от сети для гарантированных результатов бритья

    Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,2  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Благородный синий
      Ручка
      Удобная ручка
      Отделка
      Пластиковая передняя панель Hi gloss

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      • Модель HQ8 была заменена на SH50
      • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Динамическое повторение контуров
      Бритвенная система
      Система Super Lift&Cut

    • Удобство использования

      Очистка
      • Все части бритвы можно мыть под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Время работы бритвы
      Питание от электросети

    Badge-D2C

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