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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

PT715/16
Общая оценка / 5
2 награды
  • ComfortCut ComfortCut ComfortCut
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT715/16
    Общая оценка / 5
    2 награды

    ComfortCut

    Электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и гарантированному качеству бритья с технологией Super Lift&Cut вы будете быстрее заканчивать утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    ComfortCut

    Электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и гарантированному качеству бритья с технологией Super Lift&Cut вы будете быстрее заканчивать утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    ComfortCut

    Электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и гарантированному качеству бритья с технологией Super Lift&Cut вы будете быстрее заканчивать утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    ComfortCut

    Электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и гарантированному качеству бритья с технологией Super Lift&Cut вы будете быстрее заканчивать утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

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      ComfortCut

      Быстрое и комфортное бритье

      • Плавающие головки Lift & Cut
      • Питание только от сети
      Работа от сети для непрерывной подачи питания

      Работа от сети для непрерывной подачи питания

      Работа от сети для гарантированных результатов бритья

      Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Технология динамичного повторения контуров

      • Удобство использования

        Время работы бритвы
        Питание от электросети
        Очистка
        • Все части бритвы можно мыть под водой
        • Быстрая очистка отсека для волос

      • Дизайн

        Ручка
        Удобная ручка
        Отделка
        Пластиковая передняя панель Hi gloss
        цвет
        Благородный синий

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,2  Вт
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        • Модель HQ8 была заменена на SH50
        • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

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