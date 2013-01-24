Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

PT720/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT720/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    По-настоящему гладкое бритье

    Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    По-настоящему гладкое бритье

    Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    По-настоящему гладкое бритье

    Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    По-настоящему гладкое бритье

    Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Бритвы (серии)

      По-настоящему гладкое бритье

      • Система Super Lift&Cut
      • Плавающие головки
      От 40 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 8 часов

      От 40 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 8 часов

      От 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время

      Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Технология динамичного повторения контуров

      • Удобство использования

        Время работы бритвы
        Более 40 минут
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Питание от сети и от аккумулятора
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Время зарядки
        8 часов
        Дисплей
        • 1 светодиодный индикатор
        • Индикатор зарядки
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикатор быстрой зарядки
        Очистка
        • Все части бритвы можно мыть под водой
        • Быстрая очистка отсека для волос

      • Дизайн

        Ручка
        • Удобная ручка
        • Прорезиненная рукоятка
        Отделка
        • Пластиковая передняя панель Hi gloss
        • Пластиковое кольцо
        цвет
        Синий и белый

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,2  Вт
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8
        • Модель HQ8 была заменена на SH50

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии