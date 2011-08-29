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  • По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT720/16

    По-настоящему гладкое бритье

    Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    По-настоящему гладкое бритье

    • Система Super Lift&Cut
    • Плавающие головки
    От 40 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 8 часов

    От 40 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 8 часов

    От 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время

    Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,2  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Удобная ручка
      • Прорезиненная рукоятка
      Отделка
      • Пластиковая передняя панель Hi gloss
      • Пластиковое кольцо
      Цвет
      Синий и белый

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8
      • Модель HQ8 была заменена на SH50
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Динамическое повторение контуров
      Бритвенная система
      Система Super Lift&Cut

    • Удобство использования

      Дисплей
      • 1 светодиодный индикатор
      • Индикатор зарядки
      • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      • Индикация полного заряда аккумулятора
      • Индикатор быстрой зарядки
      Очистка
      • Все части бритвы можно мыть под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Питание от сети и от аккумулятора
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Время работы бритвы
      Более 40 минут
      Время зарядки
      8 часов

    Badge-D2C

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