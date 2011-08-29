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  • По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье

    Shaver series 3000 электробритва для сухого бритья

    PT725/16

    По-настоящему гладкое бритье

    Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.

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    Shaver series 3000 электробритва для сухого бритья

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    По-настоящему гладкое бритье

    c емким литий-ионным аккумулятором

    • Лезвия Lift & Cut
    • Плавающие головки
    Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

    Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

    Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.

    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Не скользит
      • Эргономичная удобная ручка
      • Резина

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года
      Сменные головки
      • Модель HQ8 была заменена на SH50
      • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Lift&Cut
      Гибкость головки
      Динамическое повторение контуров

    • Удобство использования

      Очистка
      • Все части бритвы можно мыть под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Питание от сети и от аккумулятора
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Дисплей
      1 светодиодный индикатор
      При работе
      • От сети и от аккумулятора
      • Аккумулятор
      Время работы бритвы
      45+ минут — до 15 сеансов бритья
      Время зарядки
      • 8 часов
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Индикаторы дисплея
      • Аккумулятор заряжен
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка
      • Необходима замена бритвенных головок

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