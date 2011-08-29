PT725/16
По-настоящему гладкое бритье
Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.Узнать обо всех преимуществах
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Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.
Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
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