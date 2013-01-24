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Shaver series 3000

электробритва для сухого бритья

PT725/16
Общая оценка / 5
2 награды
  • По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье
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    Shaver series 3000 электробритва для сухого бритья

    PT725/16
    Общая оценка / 5
    2 награды

    По-настоящему гладкое бритье

    Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 электробритва для сухого бритья

    По-настоящему гладкое бритье

    Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    По-настоящему гладкое бритье

    Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 электробритва для сухого бритья

    По-настоящему гладкое бритье

    Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

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      По-настоящему гладкое бритье

      c емким литий-ионным аккумулятором

      • Лезвия Lift & Cut
      • Плавающие головки
      Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

      Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

      Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.

      Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

      Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

      Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Lift&Cut
        Гибкость головки
        Технология динамичного повторения контуров

      • Удобство использования

        Время работы бритвы
        45+ минут — до 15 сеансов бритья
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Питание от сети и от аккумулятора
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Время зарядки
        • 8 часов
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Дисплей
        1 светодиодный индикатор
        Очистка
        • Все части бритвы можно мыть под водой
        • Быстрая очистка отсека для волос
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор заряжен
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка
        • Необходима замена бритвенных головок
        При работе
        • От сети и от аккумулятора
        • Аккумулятор

      • Дизайн

        Ручка
        • Не скользит
        • Эргономичный удобный захват
        • Резина

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Сменные головки
        • Модель HQ8 была заменена на SH50
        • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8
        Гарантия
        Гарантия 2 года

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