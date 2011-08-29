По-настоящему гладкое бритье

Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.